Allerta Meteo Sardegna, allarme arancione per rischio idraulico e idrogeologico

Da rossa ad arancione e gialla: l’allerta meteo in Sardegna è stata declassata dalle 14 di oggi e diventa moderata (arancione) fino alle 23:59 di domani, domenica 19 gennaio. È quanto prevede l’ultimo avviso della Protezione Civile regionale della Sardegna. Nel dettaglio, il Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile ha emesso a partire dalle ore 14:00 di oggi e fino alle 23:59 di domani un’allerta meteo per: codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idrogeologico sulle aree di allerta Iglesiente, Campidano, Tirso e Logudoro; codice arancio (criticità moderata) per rischio idraulico e idrogeologico sull’area di allerta Flumendosa Flumineddu; codice arancio (criticità moderata) per rischio idrogeologico, codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico sull’area di allerta Gallura.

