Allerta Meteo: Sardegna sott’acqua, 270 mm di pioggia in 48 ore e nuove piogge in arrivo

Nelle ultime 24 ore, le aree interne orientali della Sardegna sono state colpite da precipitazioni intense, con accumuli significativi che hanno superato i 150-170 mm in alcune località dell’Ogliastra. I dati preliminari, raccolti fino a oggi, indicano che dall’inizio del peggioramento, nelle ultime 48 ore, le quantità di pioggia registrate sono state eccezionali. Tra i valori più alti si segnalano i 270 mm misurati a Genna Silana, nel comune di Urzulei, e i 256,8 mm rilevati a Bau Mandara, a Villagrande Strisaili. Altri accumuli rilevanti includono 166,6 mm a Punta Tricoli (Gairo), 133 mm a Jerzu, 126 mm a Mamone (Onanì), 120,2 mm a Tertenia, e 116,4 mm a Sas Seddas (Lodè).

Anche nelle aree circostanti, sebbene con valori più contenuti, si registrano precipitazioni significative. Tra questi, si evidenziano i 108,2 mm ad Alà dei Sardi, i 107,6 mm a Ilbono, e i 106 mm a Monte Santa Vittoria, nel comune di Esterzili. Più a sud, spiccano gli 84,2 mm misurati a Is Cannoneris, nel territorio di Pula, e gli 83,8 mm registrati a Serpeddì, a Sinnai.

Nuova fase di maltempo

Le condizioni meteo rimangono critiche, con una nuova fase di maltempo in arrivo. Tra questa sera e domani mattina, è previsto un ulteriore incremento delle precipitazioni, causato dalla risalita del minimo depressionario verso il Canale di Sardegna. Questo comporterà piogge abbondanti e persistenti, che potrebbero aggravare ulteriormente le criticità già presenti sul territorio.

Nel contempo, l’abbassamento delle temperature in quota, dovuto all’ingresso di aria più fredda dal Tirreno e alla risalita di isoterme prossime a 1°C a 850 hPa, determinerà una diminuzione della quota dello zero termico. Questo fenomeno favorirà nevicate oltre i 1400-1500 metri sul livello del mare, con accumuli di neve stimati tra i 30 e i 40 cm nelle prossime 12 ore.

