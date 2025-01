Allerta Meteo Sardegna: piogge diffuse e venti tempestosi in arrivo

MeteoWeb

La giornata in Sardegna è iniziata sotto cieli coperti, con una diffusa nuvolosità che ha portato precipitazioni significative nei settori centro-orientali e sud-orientali dell’isola. In altre aree, i fenomeni si limitano a sporadici piovaschi, meno rilevanti ma comunque presenti. Dalla mezzanotte, i pluviometri hanno registrato accumuli di pioggia localmente moderati nelle zone orientali, con valori che hanno raggiunto picchi di 35 mm. Questa tendenza dovrebbe proseguire nelle prossime ore, con precipitazioni ancora probabili nelle medesime aree, mantenendo una dinamica simile a quella attuale.

Parallelamente, il vento è destinato a intensificarsi ulteriormente, con raffiche che potrebbero raggiungere velocità impressionanti, fino a 110-130 km/h, soprattutto nei settori sud-orientali. Questo scenario rende le condizioni particolarmente critiche lungo le coste orientali, dove le mareggiate rappresentano un rischio concreto.

Si raccomanda la massima cautela, in particolare per chi si trova in prossimità delle zone costiere più esposte, a causa delle raffiche violente e delle possibili ondate che potrebbero interessare i litorali.

