Maltempo Sicilia: allerta meteo rossa fino a stasera, domani scende a gialla

Il livello di allerta per rischio meteo-idrogeologico e idraulico, per la restante giornata di oggi, permane rosso nel Messinese mentre diventa arancione nel resto della Sicilia orientale e centrale. Giallo nel Palermitano e nel Trapanese. Lo dice l’avviso della Protezione Civile regionale della Sicilia. Per domani, sabato 18 gennaio, il livello di allerta è giallo (attenzione) per rischio meteo-idrogeologico in tutta l’isola. “Persistono: precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento; venti dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte”, si legge nel bollettino di allerta.

In particolare, sono previste “precipitazioni da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio, sui settori centro-occidentali e nordorientali, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati su quelli occidentali”. Previsti anche “venti da forti a burrasca sudorientali sui settori occidentali; inizialmente forti dai quadranti orientali con raffiche di burrasca sul resto dell’Isola, in decisa attenuazione nel corso della giornata”.

