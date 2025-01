Allerta Meteo Sicilia: piogge torrenziali attese sui settori orientali, rischio eventi estremi

MeteoWeb

L’attuale quadro meteorologico, caratterizzato da una circolazione depressionaria responsabile delle piogge intense degli ultimi giorni, in particolare sulla Sicilia sud-orientale, sembra avviato verso una nuova fase di intensificazione. Nonostante un temporaneo affievolimento delle precipitazioni, le previsioni indicano la possibilità di un profondo cambiamento a partire da venerdì 17 gennaio. L’approfondimento di un nucleo depressionario in quota sul Nordafrica potrebbe infatti favorire il richiamo di masse d’aria umida di origine subtropicale, capaci di generare fenomeni meteorologici molto intensi.

Questa dinamica sarà accompagnata da una forte ventilazione di Levante e Scirocco, che contribuirà a esaltare gli effetti orografici, con piogge abbondanti concentrate in particolar modo sui rilievi esposti. In attesa di delineare con maggiore precisione l’esatta localizzazione degli eventi più critici, si osserva una temporanea stabilizzazione meteorologica caratterizzata da instabilità meno pronunciata, con precipitazioni intermittenti e temperature inferiori alle medie stagionali. Tuttavia, con l’avvicinarsi del fine settimana, è previsto un rialzo termico significativo, soprattutto nelle zone costiere, a causa del richiamo di correnti più calde dal Sud.

Le giornate di martedì 14 e mercoledì 15 gennaio trascorreranno con condizioni di tempo variabile. Residue piogge interesseranno il settore ionico, con cieli prevalentemente coperti e qualche apertura serale, specie nelle zone meridionali. La ventilazione sarà ancora sostenuta, con venti di Grecale a tratti intensi e mari molto mossi, in particolare lo Ionio e il Tirreno, che vedranno una graduale attenuazione del moto ondoso verso sera. Le temperature, seppur stazionarie, si manterranno su valori inferiori alla norma, con massime comprese tra 10 e 15 °C e minime più fredde nelle zone interne.

Per giovedì 16 gennaio si prevede un lieve miglioramento temporaneo, con cieli irregolarmente nuvolosi e schiarite durante le ore centrali. Tuttavia, dalla serata la situazione meteorologica inizierà a cambiare sensibilmente, con l’intensificazione dei venti di Scirocco e l’aumento del moto ondoso, specialmente sullo Ionio. Le temperature subiranno una temporanea diminuzione, con possibilità di gelate notturne nelle pianure interne, ma un aumento dei valori serali lascerà presagire l’arrivo del richiamo caldo da sud.

L’attenzione è rivolta alla giornata di venerdì 17 gennaio, quando l’intensificazione della circolazione depressionaria potrebbe generare piogge particolarmente abbondanti, specialmente nelle aree orientali della Sicilia, già esposte per conformazione geografica agli effetti della ventilazione di Levante e Scirocco. Questi venti, previsti in ulteriore rinforzo, potrebbero raggiungere intensità molto forti, determinando anche un aumento del moto ondoso, con mari molto mossi o agitati. Parallelamente, le temperature registreranno un netto aumento, con valori massimi fino a 16-17 °C nelle zone occidentali e superiori alla media del periodo anche lungo le fasce costiere.

