Allerta Meteo per l’arrivo della tempesta Éowyn: venti fortissimi e piogge intense nel Regno Unito e in Irlanda

La tempesta Éowyn sta per colpire il Regno Unito e l’Irlanda con venti estremamente forti e condizioni meteo avverse. Il servizio meteorologico britannico, il Met Office, ha emesso allerte meteo codice arancione per venerdì, quando i venti potrebbero raggiungere raffiche superiori a 145 km/h lungo le coste dell’Irlanda. Gli avvisi coprono gran parte della Scozia meridionale, dell’Irlanda del Nord, del nord dell’Inghilterra e del Galles settentrionale dalle 06:00 GMT alle 21:00 GMT di venerdì.

Il cuore della tempesta si concentrerà sul Mare d’Irlanda, con venti che potrebbero superare i 145 km/h, mentre in altre zone del Regno Unito si prevedono raffiche di 97-113 km/h. Secondo il Met Office, si potrebbero verificare venti ancora più intensi in alcune aree, in particolare lungo le coste più esposte. È atteso anche un aumento significativo delle onde marine.

La tempesta, che si svilupperà rapidamente giovedì mentre si sposterà attraverso l’Atlantico, sarà alimentata da una corrente a getto estremamente potente, un flusso d’aria che viaggia ad alta velocità nell’alta atmosfera, con velocità del vento che raggiungono i 418 km/h. Il percorso esatto che seguirà Éowyn, una volta giunta nel Regno Unito, determinerà le aree più colpite dalle raffiche più forti.

In Gran Bretagna si prevedono venti forti e piogge intense, con neve che potrebbe cadere sulle colline della Scozia e del Nord dell’Inghilterra. In alcune aree, si stima che potrebbero cadere dai 15 ai 25 cm di neve sui terreni più alti, un avviso codice giallo per neve è valido dalle 03:00 GMT alle 12:00 GMT di venerdì.

Parallelamente, in Irlanda è stata emessa una serie di avvisi meteo severi. Met Éireann ha emesso un avviso codice rosso – il più grave – per le contee di Clare, Cork, Kerry e Limerick venerdì, dove si prevede che le raffiche supereranno i 130 km/h. Le raffiche di vento potrebbero persino raggiungere i 161-193 km/h sulla costa occidentale irlandese, livelli che non si vedevano dal 1961, quando la tempesta Debbie aveva fatto registrare una raffica di 182 km/h a Malin Head.

