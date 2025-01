Allerta Meteo, la Tempesta Felix insiste sull’Italia: “oggi attenzione in 2 regioni”

MeteoWeb

Allerta meteo oggi, 13 gennaio 2025, per la Tempesta Felix, che insiste sull’Italia, in particolare al Centro/Sud. In considerazione della situazione, il servizio PRETEMP (gruppo di lavoro che si pone l’obiettivo di studiare e prevedere i fenomeni temporaleschi severi sul territorio italiano) ha pubblicato un nuovo bollettino di previsioni probabilistiche. Di seguito tutti i dettagli e la mappa con le aree a rischio.

Allerta Meteo , il bollettino valido per oggi 13 gennaio

Nella giornata di oggi, lunedì 13 gennaio, “un vortice depressionario posizionato tra il Canale di Sicilia e il Basso Ionio continuerà a influenzare il tempo sulle estreme regioni meridionali. Particolarmente esposti saranno i versanti ionici, visto il flusso prevalente dai quadranti orientali nei bassi strati“, si legge nel bollettino PRETEMP. “Un livello 1 di pericolosità è stato emanato sulla Penisola Salentina e sul versante ionico della Sicilia per possibili temporali associati a piogge intense concentrate. Un più ampio livello 0 è stato emanato su gran parte del Sud, sul Medio Adriatico e sulla Sardegna per possibili temporali isolati non intensi“.

Allerta Meteo, focus sull’area livello 1

Penisola Salentina

“L’Alto Ionio si troverà sul ramo ascendente del sistema depressionario. Si formerà una linea di convergenza tra il flusso da est richiamato dal minimo di pressione e quello di tramontana. Qui l’atmosfera marina sarà instabile, con valori di CAPE in mare fino a 600-700 J/kg. Si originerà un sistema multicellulare che si sposterà in moto retrogrado dai Balcani verso la Penisola Salentina, dove si prevedono piogge intense, qualche fulminazione e grandine di piccola dimensione, visto il lapse rate nei medi livelli fino a -7°C/km,” spiega PRETEMP.

Sicilia Ionica

Durante la giornata “si formerà una confluenza tra il vento di grecale e quello di scirocco, quest’ultimo originato da un minimo secondario di bassa pressione posizionato sull’estremo sud-est siciliano. Il CAPE aumenterà sul versante ionico fino a valori di 500-600 J/kg, associato a lapse rate nei medi livelli fino a -7/-8 °C/km. Su queste zone si prevedono temporali localmente forti associati a piogge intense concentrate e grandine di piccola dimensione con possibili accumuli al suolo“.

Area Livello 0

“Dei temporali isolati sono possibili anche sulle restanti zone del meridione, sul Medio Adriatico e sulla Sardegna meridionale. In particolare, qualche rovescio associato a graupel potrebbe interessare le zone montuose di Abruzzo, Molise e Sicilia tirrenica“, conclude il bollettino PRETEMP.

