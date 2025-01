Allerta Meteo Toscana: domani vento forte

MeteoWeb

Aria fredda in arrivo tra oggi e domani in Toscana porterà locali piogge e un rinforzo dei venti di grecale, destinati a rinforzarsi nella giornata di sabato 11 gennaio, in particolare sulle pianure settentrionali, sui rilievi e sulla costa. Per questo, la Sala operativa della Protezione Civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo gialla per vento forte nelle zone del Valdarno Fiorentino e Inferiore e del Bisenzio e Ombrone Pistoiese dalle ore 16 alla mezzanotte di sabato 11 gennaio.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

