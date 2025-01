Allerta Meteo Toscana: ancora vento e neve

MeteoWeb

Sulla Toscana, continua a spirare il vento di grecale e masse d’aria fredda affluiscono sulla regione portando, domani, locali deboli nevicate sulle aree più orientali. Il quadro della situazione ha indotto la Sala operativa della Protezione Civile regionale della Toscana a emettere un’allerta meteo gialla per neve, valida dalle 8 alla mezzanotte di lunedì 13 gennaio per le zone del Casentino e della Valtiberina. L’allerta gialla per vento emessa ieri sulla quasi totalità della Toscana è stata prolungata all’intera giornata di domani e, a partire dalle 6, estesa anche ai territori della Lunigiana e Garfagnana.

Le raffiche di Grecale potranno raggiungere i 60-70km/h in pianura, 70-90km/h sulle colline centro-meridionali e sulla costa centro-meridionale, e 100-120km/h sui crinali. Attualmente registrate raffiche a 95km/h a Semproniano (Grosseto), 80km/h a Castiglione d’Orcia (Siena), 60-70km/h in altre zone della Toscana.

A partire dalla mattina di domani e per tutta la giornata, potranno verificarsi deboli nevicate oltre i 200-300 metri sulle zone più orientali della regione. I fenomeni interesseranno inizialmente Val Tiberina e Casentino, con accumuli fino a 3 e 5cm oltre i 400-500 metri di quota, per poi estendersi nel pomeriggio-sera all’alto Mugello e all’alto Appennino Pistoiese.

