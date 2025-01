Allerta Meteo Toscana: vento forte e mareggiate da stasera

MeteoWeb

Emanata un’allerta meteo per la Toscana. Allerta meteo “emessa dalla nostra Sala operativa per vento forte dalle 20 di questa sera fino alle ore 12 di domani, venerdì 3 gennaio, su Arcipelago, sui crinali appenninici settentrionali e orientali. Allerta gialla per mareggiate su costa centro-settentrionale e Arcipelago dalla mezzanotte alle 14 di domani”. Lo scrive su Telegram il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Vento di Libeccio in intensificazione con possibili raffiche, in particolare in serata, fino a 90-100km/h sui crinali appenninici settentrionali e orientali; raffiche fino a 70-90km/h sulla costa settentrionale. Domani, venerdì, venti fino a 70-80km/h sull’Arcipelago e, temporaneamente, sulla costa. Raffiche in mattinata fino a 80-100km/h in Appennino e zone sottovento (Alto Mugello). Per la neve, sono previste brevi nevicate domani sopra i 900 metri dal tardo pomeriggio”, conclude Giani.

