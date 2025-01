Allerta Meteo Toscana: codice giallo per mareggiate

MeteoWeb

La Sala operativa della Protezione Civile regionale della Toscana ha emesso un’allerta meteo gialla per il rischio mareggiate che, dalle 20 di oggi, martedì 7 gennaio, fino alle 10 di domani, mercoledì 8 gennaio, interesserà tutta la fascia costiera centro-settentrionale, dall’area apuo-versiliese fino alla Val di Cornia, e le isole dell’Arcipelago. La Toscana è infatti interessata dal transito di una perturbazione di origine atlantica che già dalla giornata di oggi causerà piogge e rovesci sparsi, soprattutto nelle zone settentrionali, e raffiche di venti di libeccio, fino a 60-80km/h sul settore settentrionale dell’Arcipelago, sul litorale livornese e sui crinali appenninici.

Dal pomeriggio di domani, mercoledì, ancora forti raffiche intorno ai 60-80km/h su crinali appenninici e zone sottovento.

