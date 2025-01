Allerta Meteo Toscana: vento forte anche domani, oggi raffiche fino a 70 km/h in pianura

MeteoWeb

Allerta Meteo prorogata in Toscana “per vento forte anche per tutta la giornata di domani martedì 14 gennaio“: è quanto afferma il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Interventi in corso per alcuni alberi caduti con il sistema di Protezione Civile e Vigili del Fuoco, prestiamo attenzione! Rischio neve in corso su aree Casentino e Valtiberina fino alle ore 7 di domani. Previste oggi ancora raffiche di Grecale (NE) fino a 60-70 km/h in pianura, 70-90 km/h sulle colline centro-meridionali e sulla costa centro-meridionale, 100-120 km/h sui crinali. Fino a circa 40-50 km/h sulle restanti aree. Domani situazione simile con tendenza ad attenuazione dal pomeriggio. Possibili deboli nevicate oltre i 200-300 metri sulle zone più orientali della regione. I fenomeni interesseranno inizialmente Val Tiberina e Casentino per poi estendersi nel pomeriggio-sera all’alto Mugello e all’alto Appennino Pistoiese“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

