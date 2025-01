Allerta Meteo Veneto: fino a domani criticità idraulica in alcuni bacini

MeteoWeb

Il maltempo è in attenuazione in Veneto. In pianura nuvolosità in graduale diminuzione fino a cielo sereno nel corso del pomeriggio. Sulle zone montane molto nuvoloso per buona parte del pomeriggio, con possibili schiarite verso sera. Saranno ancora probabili precipitazioni (probabilità medio-alta 50-75%) su zone montane e pedemontane, altrove fenomeni assenti o a carattere locale. Il limite della neve sarà molto variabile tra un settore e l’altro: intorno ai 1200-1400 metri nelle valli dolomitiche più chiuse e 1500-1700 metri in quelle aperte; sulle Prealpi inizialmente a 2000/2200 metri, poi in diminuzione fino a 1200-1300 metri a fine episodio, localmente 1000 metri sulle Dolomiti. Temperature massime in aumento, salvo in quota dove risulteranno stazionarie.

Per la giornata di domani, mercoledì 29 gennaio, precipitazioni assenti.

Alla luce di tali previsioni, il Centro Funzione decentrato della Protezione Civile del Veneto ha emesso una nuova allerta meteo valida dalle 14 di oggi alle 14 di domani, nella quale viene indicato lo stato di attenzione per criticità idraulica nei bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Livenza, Lemene e Tagliamento. Nelle zone in allerta idraulica è previsto l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento della prima soglia idrometrica generalmente contenuto all’interno dell’alveo.

