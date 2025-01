Allerta Meteo Veneto: in arrivo pioggia e vento forte

MeteoWeb

La Protezione Civile regionale del Veneto ha emesso una nuova allerta meteo, indicando lo stato di attenzione per criticità idraulica nei bacini Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Livenza, Lemene e Tagliamento. Viene confermata l’allerta gialla per criticità idrogeologica nei bacini Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone; Adige-Garda e Monti Lessini. L’avviso è valido dalle ore 18 di oggi fino alla mezzanotte di domani. È inoltre dichiarata la fase operativa di attenzione per vento forte su costa e pianura limitrofa, da riconfigurare, a livello locale, in pre-allarme o allarme a seconda dell’intensità del vento, dalle ore 00:00 alle ore 15 di domani.

“Tra la mattinata di lunedì 27 e il tardo pomeriggio/sera di martedì 28, precipitazioni diffuse, più consistenti sulle zone centro-settentrionali e in particolare su quelle prealpine, pedemontane e Dolomiti meridionali, dove i quantitativi potranno essere abbondanti. Fase più intensa tra la serata di lunedì 27 e le ore centrali di martedì, anche con dei forti rovesci (occasionalmente temporaleschi martedì). Limite delle nevicate assai variabile: sulle Prealpi salirà tra la sera e il primo mattino di martedì fino a 1700-2000 metri per poi abbassarsi gradualmente fino anche a 1200-1300 metri nel pomeriggio; sulle Dolomiti dai 1000 ai 1500 m a seconda delle valli più o meno chiuse. Rinforzo dei venti meridionali in quota, soprattutto in alta quota, già nel corso di lunedì, sulla costa/pianura limitrofa dalla tarda serata di lunedì”, si legge nel bollettino di allerta.

