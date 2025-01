Allerta Meteo, weekend gelido sull’Abruzzo: nevicate previste su Gran Sasso, Velino e Maiella

MeteoWeb

Secondo SHINE – Research Team, la giornata di sabato 11 gennaio 2025 sarà caratterizzata da un netto cambiamento delle condizioni meteorologiche sulle montagne abruzzesi. Un’irruzione di aria fredda proveniente da Nord-Est porterà a un marcato calo delle temperature in tutta la regione, accompagnato da nevicate che interesseranno diverse aree montuose, raggiungendo in alcuni casi anche quote collinari.

Le nevicate inizieranno nel pomeriggio e proseguiranno fino alla serata, con intensità generalmente debole o moderata. La quota neve varierà a seconda delle zone, con una tendenza generale all’abbassamento nel corso della giornata. Sul Gran Sasso, sia sul versante orientale che su quello occidentale, le prime precipitazioni nevose si manifesteranno nel pomeriggio, con una quota iniziale di 700-800 metri che scenderà a 600-700 metri entro la serata. Sul versante occidentale, le nevicate saranno leggermente più deboli, con la quota neve che potrebbe raggiungere i 500 metri nelle ore serali.

Nel complesso massiccio del Velino-Sirente, le nevicate inizieranno nel pomeriggio a partire da quote più alte, intorno ai 1000-1200 metri, per poi abbassarsi a 500-600 metri in serata. Anche il Parco Nazionale d’Abruzzo sarà interessato da nevicate deboli nel pomeriggio, con una quota neve iniziale di 800-1000 metri che scenderà a 500-600 metri con il calare della sera.

Sulla Maiella, invece, la situazione vedrà un’intensificazione progressiva: le nevicate inizieranno nel pomeriggio a quota 700-800 metri e diventeranno moderatamente più intense in serata, con la quota neve in calo fino a 600-700 metri.

Queste condizioni interesseranno tutte le principali meteo-nivozone della regione, ossia aree geografiche omogenee dal punto di vista climatico e nivologico, caratterizzate da una risposta uniforme agli eventi nevosi e al rischio valanghivo.

Si invita alla prudenza chiunque intenda recarsi nelle aree montane, poiché le precipitazioni nevose potrebbero causare difficoltà di spostamento e innalzare il rischio di fenomeni valanghivi.

