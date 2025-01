Allerta in Piemonte, il gelicidio colpisce Astigiano e Torinese

MeteoWeb

A causa del sollevamento delle nebbie e delle temperature vicine allo zero, diverse aree del Piemonte stanno sperimentando un fenomeno meteorologico insidioso: il gelicidio. In particolare, le segnalazioni arrivano dalle province di Asti e Torino, dove pioviggini e microgocce di acqua liquida si stanno congelando al contatto con superfici fredde come strade, marciapiedi e veicoli. Il fenomeno sta causando disagi alla circolazione stradale e rappresenta un rischio anche per i pedoni.

Cos’è esattamente il gelicidio?

Il termine “gelicidio” si riferisce a un fenomeno meteorologico in cui la pioggia, cadendo in forma liquida, si congela al contatto con superfici la cui temperatura è inferiore a 0°C. Questo processo è dovuto a particolari condizioni atmosferiche: l’aria a pochi metri dal suolo è molto fredda, mentre uno strato d’aria più caldo sopra di essa consente all’acqua di rimanere liquida durante la caduta. Quando queste gocce raggiungono il terreno o altre superfici, formano istantaneamente uno strato di ghiaccio trasparente e molto scivoloso.

Il gelicidio può essere estremamente pericoloso perché spesso è difficile da vedere a occhio nudo, il che rende strade e marciapiedi delle trappole invisibili. È diverso dalla grandine o dalla neve: nel caso del gelicidio, l’acqua rimane liquida fino al momento in cui tocca il suolo freddo. Questo fenomeno può verificarsi durante le stagioni fredde, soprattutto in pianure o vallate dove le inversioni termiche creano uno strato d’aria freddo al suolo.

