Allerta Rossa in Calabria: piogge intense e vento forte, Reggino e Catanzarese ionico nel mirino del maltempo

Sin dalle prime ore di oggi, la Calabria è stata investita da piogge intense e venti forti, in una giornata segnata dall’allerta meteo rossa diramata dalla Protezione Civile. Le zone più colpite sono il Reggino e il Catanzarese ionico, con mareggiate sulle coste. Scuole chiuse in numerosi Comuni, tra cui Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone. I sindaci hanno disposto la chiusura di parchi e aree pubbliche, attivando i piani di emergenza locali. Ai cittadini si raccomanda prudenza, soprattutto in prossimità di sottopassi, ponti e lungomari, punti critici per il rischio idrogeologico. Le autorità invitano a limitare gli spostamenti e a seguire gli aggiornamenti ufficiali per affrontare al meglio l’emergenza.

“Il sistema è in allerta ma, al momento, siamo all’inizio della giornata -ha affermato Domenico Costarella, dirigente generale della Protezione civile calabrese – non si segnalano particolari criticità. Abbiamo attuato anche una campagna di comunicazione per in cittadini. Siamo in contatto con il Dipartimento nazionale e stiamo attuando un monitoraggio costante del territorio. Devo dire che c’è un clima di collaborazione, che ho molto apprezzato, con i sindaci che hanno attivato i Coc, le Prefetture, i vigili del fuoco, Calabria Verde e il volontariato“.

A seguito dell’avviso diramato dalla Protezione Civile che prevede allerta meteo rossa per la giornata di oggi venerdì 17 gennaio, ANAS, in via precauzionale, ha disposto ieri sera la chiusura della strada statale 177 dir dal km 0,000 al 6,500 con deviazione del traffico veicolare lungo la strada provinciale 276.

Sulla fascia ionica del Catanzarese e del Reggino è stata superata la soglia di attenzione del livello 2 per le piogge in corso che presuppone l’avvio degli interventi necessari a tutela della popolazione. Disagi sono segnalati per piccoli allagamenti sulla viabilità secondaria, ma anche sulla SS106 ionica. Il prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa ha convocato una riunione di coordinamento nella tarda mattinata, con l’obiettivo di fare il punto sull’evoluzione dell’allerta meteo che si protrarrà fino alla giornata di domani.

