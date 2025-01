Allerta valanghe in Piemonte, pericolo tra Debole e Moderato

MeteoWeb

L’innevamento in Piemonte rimane scarso o assente sui settori prealpini e su quelli meridionali e comunque limitato ai settori di confine dalle Alpi Cozie Nord alle Alpi Lepontine Nord. In questi settori, nell’ultima settimana, deboli nevicate associate a venti forti hanno determinato la formazione di recenti accumuli localizzati perlopiù oltre il limite del bosco principalmente sui pendii esposti ai quadranti settentrionali e orientali. Questi lastroni, associati a strati deboli basali, durante lo scorso fine settimana sono stati protagonisti di una elevata instabilità con diversi episodi di distacchi provocati. Ad oggi l’instabilità è meno pronunciata ma rimangono tuttavia delle situazioni localizzate da valutare con attenzione sul terreno.

Le deboli nevicate previste per la giornata di domenica 19 gennaio non andranno a variare in modo sostanziale il grado di pericolo valanghe sui settori alpini del Piemonte, che rimane compreso tra l’1 – Debole e il 2 – Moderato.

