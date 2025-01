Alluvione Calabria, attiva piattaforma per segnalazione danni

MeteoWeb

“A seguito dell’Ordinanza del capo Cipartimento della Protezione Civile n. 1125 del 3 gennaio 2025, relativa agli eccezionali eventi metereologici verificatisi dal 19 al 21 ottobre 2024 nel territorio dei Comuni di Cenadi, Cortale, Curinga, Jacurso, Lamezia Terme, Maida di San Pietro a Maida (nella provincia di Catanzaro) e dei Comuni di Ferruzzano, Locri e Montebello Jonico (nella Città metropolitana di Reggio Calabria), a far data dal 9 gennaio 2025 fino al 30 marzo 2025, verrà effettuata la ricognizione dei fabbisogni pubblici e privati, per i territori ricadenti in questi Comuni”. Lo comunica la Regione Calabria sul proprio sito internet in merito all’alluvione di ottobre 2024.

“La segnalazione dei danni da parte degli enti interessati, dei privati e delle attività economiche e produttive, dovrà avvenire esclusivamente attraverso la piattaforma https://pc2.protezionecivilecalabria.it. Successivamente alla scadenza, verrà predisposto un piano dei fabbisogni, sulla base delle segnalazioni pervenute, che sarà sottoposto al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per la conseguente approvazione. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.protezionecivilecalabria.it e il sito https://www.regione.calabria.it/avviso-emergenza-eventi-meteorologici-dal-19-10-2024-al-21-10-2024″.

