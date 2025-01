Alluvioni, CdM: Fabrizio Curcio nuovo commissario alla ricostruzione

MeteoWeb

Fabrizio Curcio è il nuovo commissario straordinario alla ricostruzione per Emilia Romagna, Toscana e Marche, colpite dall’alluvione del 2023: è quanto ha deliberato il governo, su proposta del premier Giorgia Meloni e sentito il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci. L’ex capo dipartimento della Protezione civile, una volta pubblicato il decreto del capo dello Stato, prenderà il posto del generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha guidato la struttura commissariale fino al dicembre scorso, quando è stato chiamato ad altro incarico. Fabrizio Curcio resta in carica fino al 31 dicembre 2025. Nella medesima seduta, il Consiglio dei Ministri ha anche provveduto alla proroga per un anno del senatore Guido Castelli nell’incarico di commissario straordinario per la riparazione, ricostruzione, assistenza alla popolazione e ripresa economica nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpite dal sisma dell’agosto 2016.

