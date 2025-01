Alluvioni Spagna: sale a 224 il numero delle vittime, ancora 3 dispersi

MeteoWeb

È salito a 224 il numero delle vittime delle alluvioni provocate dalle piogge torrenziali che si sono abbattute il 29 ottobre nella provincia di Valencia, in Spagna, dopo il decesso di una donna di 79 anni che era ricoverata in ospedale. Lo si apprende dal bilancio diffuso dal Centro di integrazione dei dati del Tribunale superiore di Valencia alle 20:00 di oggi. L’ultima vittima è stata ritrovata 22 giorni fa nella località di Paiporta. Tre persone risultano ancora disperse. Delle vittime, 171 sono state indentificate mediante le impronte digitali, 48 attraverso l’esame del DNA e 5 sono state identificate in vita durante la degenza ospedaliera.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.