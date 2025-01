Alpi Marittime, caldo e pioggia in quota, neve a valle: il fascino dell’inversione termica

MeteoWeb

Il 5 gennaio, nel territorio montano di Artesina, si è verificato un interessante episodio meteorologico che evidenzia l’unicità delle valli alpine piemontesi. Temperature superiori ai 10°C si sono registrate a quote oltre i 1.700 metri, accompagnate da pioggia, mentre nei fondovalle si osservavano valori termici sotto lo zero, nevischio, nebbia e galaverna che avvolgevano la vegetazione. Questo è un esempio emblematico di inversione termica, un fenomeno tanto affascinante quanto comune in aree di alta montagna.

L’inversione termica rappresenta una condizione atmosferica particolare in cui la temperatura aumenta con l’altitudine, contrariamente a quanto avviene di norma. In situazioni standard, l’aria si raffredda progressivamente man mano che si sale in quota, con una riduzione di circa 0,65°C ogni 100 metri. Tuttavia, l’inversione termica inverte questo gradiente termico, generando un effetto di stratificazione tra l’aria calda in quota e quella fredda intrappolata nei fondovalle.

Nel caso di Artesina, il fenomeno è stato amplificato dalle condizioni tipiche dell’inverno e dalla presenza di un’area di alta pressione, che favorisce la stabilità atmosferica. Durante la notte, il suolo si raffredda rapidamente a causa dell’irraggiamento, raffreddando anche gli strati d’aria più vicini. Nelle valli alpine, l’orografia complessa facilita l’accumulo di aria fredda al livello del fondovalle, mentre l’aria più calda rimane sospesa sopra, creando le condizioni per l’inversione termica.

Le peculiarità climatiche osservate ad Artesina sono state ulteriormente influenzate dalla neve al suolo, che con il suo alto potere riflettente riduce il riscaldamento diurno degli strati d’aria inferiori. Questo ha portato alla formazione di galaverna, un fenomeno tipico delle inversioni termiche, in cui la nebbia presente a basse temperature congela direttamente sulla vegetazione, creando uno spettacolo suggestivo.

L’effetto dell’inversione termica non si limita alla stratificazione dell’aria, ma comporta anche una diversificazione delle condizioni meteorologiche. Nei fondovalle, l’aria fredda e umida favorisce la formazione di nebbia e talvolta di nevischio, mentre in quota le temperature più alte possono dare origine a piogge, come accaduto in questa occasione.

Le valli alpine piemontesi si distinguono per la loro straordinaria variabilità microclimatica. L’orografia articolata, con valli strette e ripide, esposizioni diverse e influenze contrastanti, crea una gamma di condizioni climatiche uniche. A queste si aggiunge l’influenza del Mar Mediterraneo, che mitiga in parte le temperature in alcune aree, e il vento di Föhn, che porta aria calda e secca, generando rapidi cambiamenti di temperatura.

Questo fenomeno, caratterizzato da una netta separazione tra due strati atmosferici con proprietà completamente diverse, offre uno spettacolo meteorologico unico e rappresenta una chiara dimostrazione delle complesse interazioni tra clima e territorio.

Nelle zone di alta quota, lo strato atmosferico superiore è spesso influenzato da correnti d’aria calde e cariche di umidità. Questi flussi, associati al passaggio di perturbazioni atlantiche, sono generalmente trasportati da venti meridionali, che possono far salire sensibilmente le temperature. Questa aria mite e umida, sovrastando le vallate, può contribuire a fenomeni meteorologici particolari, come piogge in alta quota anche in pieno inverno. La presenza di queste correnti, più comuni in condizioni di alta pressione o durante fasi di stabilità atmosferica, crea un contrasto netto con quanto accade nelle aree sottostanti.

Questi fattori rendono il clima delle valli alpine piemontesi complesso e affascinante, un mosaico di fenomeni che, come dimostrato dall’episodio di Artesina, possono trasformare in poche centinaia di metri paesaggi e condizioni meteorologiche. L’osservazione e lo studio di questi fenomeni offrono una finestra privilegiata sulla dinamica dell’atmosfera e sulle straordinarie interazioni tra territorio e clima.

