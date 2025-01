Alpinista si congela i piedi sul Cervino: amputazione evitata all’ospedale di Aosta

MeteoWeb

Una giovane alpinista ha rischiato l’amputazione delle dita dei piedi a causa di un congelamento avanzato. Durante un’ascesa della parete Nord del Cervino, in Svizzera, il 9 novembre scorso, con temperatura intorno ai -20°C, la donna, alpinista esperta, aveva subito un congelamento di terzo grado alle prime tre dita di entrambi i piedi. Si è rivolta all’ospedale Parini di Aosta, che ha evitato l’amputazione, che invece – dice la stessa paziente in una nota dell’Usl – le era stata prospettata in altri nosocomi del Nord Italia. Il caso è stato trattato dal reparto di Chirurgia vascolare diretto dal Dottor Flavio Peinetti e dall’ambulatorio di Medicina di montagna, diretto dal Dottor Guido Giardini.

“Ho ricevuto trattamenti avanzati e adeguati al grave quadro, che non solo mi hanno evitato l’amputazione, ma – racconta la giovane – mi hanno restituito la possibilità di tornare alla mia vita e alla mia passione per la montagna”.

“Dal congelamento – dice il Dottor Davide Piccolo, specialista in chirurgia vascolare – erano ormai trascorsi 19 giorni, un tempo molto lungo per attuare le terapie necessarie (la trombolisi va attuata entro 24-48 ore). Ci siamo resi subito disponibili per valutare di persona la paziente, dal momento che dalle immagini sembrava esserci qualche margine per evitare l’amputazione. Il giorno seguente la signora è arrivata ad Aosta”. Quindi “è stata ricoverata e immediatamente sottoposta a terapie con prostanoidi endovena che, viste le buone condizioni generali e la giovane età, ha tollerato anche ad alto dosaggio. È stata associata una terapia con ibuprofene e medicazioni specifiche. L’evoluzione è stata verso un progressivo e costante miglioramento. Il 6 dicembre, dopo sette giorni di ricovero, è stata dimessa. Al controllo ambulatoriale, dopo altri 15 giorni, è stata eseguita la pulizia dei tessuti necrotici. La paziente è perfettamente guarita, nessun dito, neanche parzialmente, ha avuto necessità di amputazione”.

Il racconto della paziente

“Le prime cure ricevute in altri ospedali del Nord, più vicino a dove vivo – racconta la paziente – non erano riuscite a fermare il peggioramento, e i medici mi avevano comunicato che la prospettiva di un’amputazione sembrava inevitabile. Il dolore e la paura erano davvero enormi. Il 28 novembre, il mio compagno ha contattato il reparto di Chirurgia vascolare dopo aver appreso di precedenti trattamenti simili effettuati presso l’ospedale di Aosta”.

Il fattore tempo

Il fattore tempo è fondamentale nei casi di congelamento. “Spesso – spiega il Dottor Piccolo – il paziente perde molto tempo alla ricerca di Centri dove poter essere curato adeguatamente. Trattandosi di una patologia non così frequente, non è raro che le terapie proposte non siano quelle adeguate al caso. Dal momento che le prime 24-48 ore sono quelle più utili per poter evitare conseguenze invalidanti, come le amputazioni delle dita di piedi o mani, ci auguriamo sempre di poter essere contattati tempestivamente (anche in telemedicina) così come è accaduto per vari casi che ci sono arrivati, oltre che dalle Alpi, da Canada, Himalaya, Patagonia, Groenlandia. Da parte nostra l’attività di docenza e di informazione rivolta ai medici, agli infermieri, ai professionisti e ai frequentatori della montagna è continua”.

La specificità del sistema sanitario valdostano

L’assessore regionale alla Sanità, Carlo Marzi, ha aggiunto: “questo successo testimonia ancora una volta la specificità del sistema sanitario valdostano che deve dare risposte a un territorio unico nel suo genere. Tutto ciò è perfettamente rappresentato dal Centro di medicina di montagna, un fiore all’occhiello non solo per la Valle d ‘Aosta, ma per tutte le Alpi. La collaborazione tra le diverse professionalità e la continua formazione dei nostri operatori rendono possibile garantire cure di altissimo livello, anche in casi complessi come questo”.

