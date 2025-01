In Alto Adige gennaio 2025 più mite della media

MeteoWeb

In Alto Adige “l’inverno, inizialmente, è stato relativamente secco, ma la situazione è cambiata nel giro di pochi giorni”, riassume il meteorologo Dieter Peterlin, dell‘Ufficio provinciale Meteorologia e prevenzione valanghe. Una forte concentrazione di pulviscolo sahariano tra il 26 e il 28 gennaio ha provocato piogge o nevicate intense e, di conseguenza, le precipitazioni in Alto Adige a gennaio sono state da due a tre volte superiori alla media a lungo termine. Anche il mese di gennaio è stato più mite della media in tutta la provincia, con temperature per lo più di 1,5 gradi al di sopra della media a lungo termine compresa tra il 1991 al 2020.

La temperatura più alta del mese è stata misurata a Bolzano il 15 gennaio con 14,6 gradi. La più fredda è stata registrata la mattina del 4 gennaio a Sesto, con meno 17,3 gradi.

Le previsioni meteo

Sabato 1° febbraio prevarranno le nubi con delle precipitazioni a livello locale, nevose oltre 1000 metri circa. Domenica il tempo sarà molto soleggiato su gran parte del territorio. Nelle ore più fredde ci saranno delle nebbie, ad esempio in Val Pusteria. Per lunedì si prevede tempo molto soleggiato con cielo spesso sereno. Anche martedì dominerà il sole da un cielo generalmente sereno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.