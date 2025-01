In Alto Adige la prima nevicata del 2025, accumuli fino a 20 cm

MeteoWeb

Nella notte l’Alto Adige ha accolto la prima nevicata del 2025. Nelle aree della val d’Ultimo, val Passiria, Brennero e val di Fundres, sono stati registrati accumuli di neve tra i 15 e i 20 cm, come riporta il meteorologo provinciale Dieter Peterlin. Nel resto del territorio altoatesino le nevicate si sono attestate tra i 5 e i 10 cm. Questa nevicata, attesa da tempo, arriva dopo un periodo caratterizzato dall’inversione termica di fine anno, durante il quale le temperature in alta montagna, sopra lo zero, avevano sciolto quasi tutta la neve precedentemente caduta.

Nonostante ciò, grazie alle temperature rigide registrate a inizio dicembre e al supporto dell’innevamento artificiale, le piste da sci sono rimaste in ottime condizioni, garantendo la continuità della stagione invernale.

