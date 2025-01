Alto Adige, in Val Passiria dal gennaio più secco al più bagnato in 48 ore

MeteoWeb

In Val Passiria, così come nel resto dell’Alto Adige, il mese di gennaio sembrava destinato a entrare nella storia come uno dei più secchi di sempre. Tuttavia, l’arrivo di una perturbazione da Sud ha stravolto le previsioni: in appena 48 ore, le precipitazioni hanno reso questo gennaio il più piovoso degli ultimi 11 anni. Secondo il meteorologo provinciale Dieter Peterlin, a Plata sono caduti ben 112 litri di pioggia per metro quadrato. Sul ghiacciaio della Val Senales si sono accumulati 70 cm di neve fresca, mentre sulle altre montagne dell’Alto Adige il manto nevoso varia tra i 40 e i 60 cm.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

