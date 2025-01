Importante scoperta per il meteo spaziale: anelli tremolanti sul Sole potrebbero annunciare i brillamenti

MeteoWeb

Per decenni, gli scienziati hanno cercato invano di prevedere con precisione i brillamenti solari, intense esplosioni di luce sul Sole che possono inviare una raffica di particelle cariche nel sistema solare. Ora, utilizzando il Solar Dynamics Observatory della NASA, un team ha identificato anelli tremolanti nell’atmosfera solare, o corona, che sembrano segnalare quando il Sole sta per scatenare un grande brillamento. Questi segnali di avvertimento potrebbero aiutare la NASA e altre parti interessate a proteggere gli astronauti e la tecnologia, sia nello spazio che sulla Terra, dalle pericolose condizioni meteorologiche spaziali.

Anelli coronali

Guidato dall’eliofisica Emily Mason della Predictive Sciences Inc. di San Diego, California, il team ha studiato strutture ad arco, chiamate anelli coronali, lungo il bordo del Sole. Gli anelli coronali sorgono da regioni attive guidate magneticamente sul Sole, dove hanno origine anche i brillamenti solari. Pubblicati su Astrophysical Journal Letters e presentati il 15 gennaio 2025, in una conferenza stampa durante il 245 meeting dell’American Astronomical Society, i risultati suggeriscono anche che lo sfarfallio raggiunge un picco prima per i brillamenti più forti. Tuttavia, il team afferma che sono necessarie ulteriori osservazioni per confermare questo collegamento.

Il team ha esaminato i loop coronali vicino a 50 forti brillamenti solari, analizzando come la loro luminosità nella luce ultravioletta estrema variava nelle ore precedenti un brillamento rispetto ai loop sopra regioni non brillanti. Come luci di avvertimento lampeggianti, i loop sopra regioni brillanti variavano molto di più di quelli sopra regioni non brillanti. “Abbiamo scoperto che parte della luce ultravioletta estrema sopra le regioni attive tremola in modo irregolare per alcune ore prima di un’eruzione solare”, ha spiegato Mason. “I risultati sono davvero importanti per comprendere le eruzioni e potrebbero migliorare la nostra capacità di prevedere condizioni meteorologiche spaziali pericolose”.

Prevedere i brillamenti solari

Altri ricercatori hanno provato a prevedere i brillamenti solari esaminando i campi magnetici del Sole o cercando tendenze coerenti in altre caratteristiche del ciclo coronale. Tuttavia, Mason e i suoi colleghi ritengono che misurare le variazioni di luminosità nei cicli coronali potrebbe fornire allerte più precise rispetto a quei metodi, segnalando i brillamenti in arrivo da 2 a 6 ore prima con una precisione del 60-80%.

“Molti degli schemi predittivi sviluppati prevedono ancora la probabilità di eruzioni in un dato periodo di tempo e non necessariamente la tempistica esatta“, ha affermato Seth Garland, membro del team dell’Air Force Institute of Technology presso la base aerea di Wright-Patterson in Ohio.

“La corona del Sole è un ambiente dinamico e ogni brillamento solare è come un fiocco di neve: ogni singolo brillamento è unico“, ha affermato Kara Kniezewski, membro del team, studentessa laureata presso l’Air Force Institute of Technology e autrice principale del documento. “Abbiamo scoperto che la ricerca di periodi di comportamento ‘caotico’ nell’emissione del loop coronale, piuttosto che di tendenze specifiche, fornisce una metrica molto più coerente e potrebbe anche essere correlata a quanto sarà forte un brillamento”.

Proteggere gli astronauti

Gli scienziati sperano che le loro scoperte sui loop coronali possano alla fine essere utilizzate per aiutare a proteggere astronauti, veicoli spaziali, reti elettriche e altri beni dalle radiazioni nocive che accompagnano le eruzioni solari. Ad esempio, un sistema automatizzato potrebbe cercare cambiamenti di luminosità nei loop coronali in immagini in tempo reale dal Solar Dynamics Observatory e inviare avvisi. “Precedenti lavori di altri ricercatori riportano alcune metriche di previsione interessanti”, ha affermato il coautore Vadim Uritsky del Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland, e della Catholic University of Washington a DC. “Potremmo partire da questo e arrivare a un indicatore ben testato e, idealmente, più semplice, pronto per il salto dalla ricerca alle operazioni”.

