Animali maltrattati e uccisi nel laboratorio universitario a Catanzaro: la denuncia dell’AIDAA

“Animali uccisi con crudeltà, scagliati vivi contro un muro per essere soppressi oppure decapitati, oltre ad altre inenarrabili torture emesse nelle carte che hanno portato all’arresto ai domiciliari di undici persone operanti nel laboratorio dell’Università della Magna Grecia a Catanzaro accusati a vario titolo di associazione per delinquere, corruzione, falso, truffa aggravata ai danni dello Stato, maltrattamento e uccisione di animali”. Ora si muovono anche gli animalisti dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA che annunciano la presentazione nei prossimi giorni di una denuncia sui fatti dell’Università di Catanzaro.

“Come animalisti non possiamo tacere di fronte alle torture britali a cui erano sottoposti in esperimenti illegali gli animali nei laboratori dell’Università di Catanzaro e nemmeno tacere a fronte di tanta crudeltà con cavie sbattute contro il muro per essere uccise o decapitate, per questo- scrivono in una nota gli animalisti- presenteremo denuncia formale alla procura di Catanzaro per maltrattamento ed uccisione di animali che tra l’altro ci risulta venissero allevati in un allevamento abusivo, anche i responsabili di questo allevamento verranno denunciati”.

