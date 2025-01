Nell’antica Roma, l’inquinamento da piombo causò un calo del QI

MeteoWeb

L’inquinamento da piombo ha causato un calo del quoziente intellettivo (QI) e un aumento del declino cognitivo nell’antica Roma. Lo rivela uno studio del Desert Research Institute (Dri), in Nevada, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista ‘Proceedings of the National Academy of Sciences’. I ricercatori hanno esaminato tre registrazioni di carote di ghiaccio per identificare i livelli di inquinamento da piombo nell’Artico tra il 500 a.C. e il 600 d.C., epoca che abbraccia l’ascesa della Repubblica Romana fino alla caduta dell’Impero Romano. Lo studio si è incentrato sui circa 200 anni di massimo splendore dell’Impero, chiamati Pax Romana.

Gli isotopi di piombo hanno permesso al team di ricerca di identificare le attività di estrazione e fusione in tutta Europa come probabile fonte di inquinamento durante questo periodo. Tramite tecniche avanzate di modellazione computerizzata del movimento atmosferico sono state poi prodotte mappe dei livelli di inquinamento atmosferico da piombo in tutta Europa. In combinazione con la ricerca che collega l’esposizione al piombo al declino cognitivo, il team di ricerca ha anche identificato probabili riduzioni nei livelli di QI di almeno 2 o 3 punti tra la popolazione europea.

“Questo è il primo studio a prendere una registrazione relativa all’inquinamento da una carota di ghiaccio e a invertirla per ottenere concentrazioni atmosferiche di inquinamento e quindi valutare gli impatti sugli esseri umani – afferma Joe McConnell, Professore presso il Dri e autore principale dello studio – l’idea che possiamo fare questo per duemila anni fa è piuttosto nuova ed entusiasmante”.

L’Ice Core Laboratory di McConnell presso il Dri ha trascorso decenni a esaminare carote di ghiaccio provenienti da luoghi come la Groenlandia e l’Antartide, dove strati di ghiaccio si sono accumulati nel corso di millenni. Utilizzando enormi trivelle, estraggono con cura colonne di ghiaccio lunghe fino a 3.400 metri. Il team di McConnell crea linee temporali precise utilizzando registrazioni di eruzioni vulcaniche ben datate, che imprimono la loro testimonianza nel ghiaccio come cartoline del passato. Le bolle di gas intrappolate nel ghiaccio offrono informazioni sull’atmosfera di epoche passate, mentre inquinanti come il piombo possono essere utilizzati per interpretare l’attività mineraria e industriale. McConnell ha iniziato a sviluppare metodi per creare registrazioni molto dettagliate della presenza di piombo nel ghiaccio più di vent’anni fa, quando li ha applicati alla storia più recente. Quando archeologi e storici hanno appreso di questo lavoro, si sono rivolti a lui nella speranza di applicare queste nuove tecniche al periodo romano, cercando risposte a persistenti domande storiche.

“La ricerca risultante – spiega il coautore e storico antico Andrew Wilson dell’Università di Oxford – ha cambiato la nostra comprensione dell’epoca trovando collegamenti precisi tra le registrazioni dell’inquinamento da piombo e gli eventi storici come il declino della popolazione associato a periodiche pestilenze e pandemie”.

L’inquinamento da piombo

L’inquinamento da piombo antico derivava in gran parte dall’estrazione dell’argento, in cui il minerale del piombo, il galena, veniva fuso per estrarre l’argento. Per ogni oncia di argento ottenuta, questo processo produceva migliaia di once di piombo, gran parte delle quali veniva rilasciata nell’atmosfera. Nel XX secolo, l’inquinamento da piombo proveniva prevalentemente dalle emissioni dei veicoli che bruciavano benzina al piombo. Dopo l’approvazione del Clean Air Act negli Stati Uniti nel 1970, che ha limitato l’uso di benzina al piombo, i ricercatori hanno monitorato il forte calo del piombo nel sangue umano. Tuttavia, l’esposizione a livello nazionale, in particolare per i bambini nati tra il 1950 e il 1985, ha permesso agli scienziati di monitorare l’impatto del piombo sulla salute e sullo sviluppo cognitivo.

“Dato che l’inquinamento da piombo è diminuito negli ultimi 30 anni, è diventato sempre più evidente agli epidemiologi e agli esperti medici quanto il piombo sia dannoso per lo sviluppo umano“, afferma McConnell. Negli adulti, alti livelli di esposizione al piombo sono collegati a infertilità, anemia, perdita di memoria, malattie cardiovascolari, cancro e ridotta risposta immunitaria, per citarne qualcuno. Nei bambini, anche bassi livelli di esposizione sono stati collegati a una riduzione del QI, difficoltà di concentrazione e ridotto successo accademico.

“È noto che il piombo ha un’ampia gamma di impatti sulla salute umana, ma abbiamo scelto di concentrarci sul declino cognitivo perchè è qualcosa su cui possiamo dare un numero – afferma il coautore dello studio Nathan Chellman, professore associato presso il Dri – una riduzione del QI di 2 o 3 punti non sembra molto, ma quando la applichi essenzialmente all’intera popolazione europea, è una cosa piuttosto importante“.

Lo studio ha scoperto che l’inquinamento atmosferico da piombo è iniziato durante l’Età del Ferro e ha raggiunto un picco alla fine del II secolo a.C., all’apice della Repubblica Romana. Poi è diminuito bruscamente durante il I secolo a.C., durante la crisi della Repubblica Romana, prima di aumentare intorno al 15 a.C. in seguito all’ascesa dell’Impero Romano. L’inquinamento da piombo è rimasto elevato fino alla peste antonina dal 165 al 180 d.C., che ha gravemente colpito l’Impero Romano. Solo nell’Alto Medioevo, all’inizio del II millennio d.C., l’inquinamento da piombo nell’Artico ha superato i livelli elevati sostenuti dell’Impero romano.

Secondo la ricerca, più di 500 chilotoni di piombo sono stati rilasciati nell’atmosfera durante i quasi 200 anni di massimo splendore dell’Impero Romano. Sebbene i dati delle carote di ghiaccio mostrino che l’inquinamento da piombo nell’Artico era fino a 40 volte più elevato durante il picco storico più alto nei primi anni ’70, le informazioni ricavate da questo studio dimostrano come “gli esseri umani hanno avuto un impatto sulla loro salute per migliaia di anni attraverso l’attività industriale”, afferma McConnell.

