Appuntamento stellare con le Quadrantidi, stasera naso all’insù per vedere le scie luminose

MeteoWeb

Il 2025 inizia con un appuntamento stellare, con il picco dello sciame meteorico delle Quadrantidi. Questa pioggia di stelle cadenti, nota per la sua intensità e bellezza, raggiungerà il “clou” stasera, promettendo una notte indimenticabile per chiunque alzerà gli occhi al cielo. Le Quadrantidi si distinguono per le loro meteore brevi e luminose, capaci di attraversare il cielo con scie rapide e brillanti. Durante le ore di massima attività, in condizioni ideali e lontano dall’inquinamento luminoso, è possibile osservare oltre 100 meteore all’ora. Anche in contesti meno favorevoli, il tasso medio di avvistamenti si aggira intorno alle 25 meteore l’ora, rendendo l’evento comunque degno di nota.

Cielo senza Luna, condizioni ideali per l’osservazione

Quest’anno l’assenza della Luna durante le ore cruciali per l’osservazione offre un’opportunità unica. Dopo il tramonto del satellite naturale, il cielo sarà privo di interferenze luminose, creando le condizioni perfette per ammirare lo spettacolo. Nei cieli più bui e con un pizzico di fortuna, gli osservatori potranno avvistare anche bolidi colorati, meteore particolarmente luminose e spettacolari che aggiungono ulteriore magia all’evento.

Quadrantidi, un omaggio a una costellazione scomparsa

Il nome “Quadrantidi” deriva dal Quadrante Murale (Quadrans Muralis), una costellazione introdotta dall’astronomo francese Jérôme Lalande nel 1795. Sebbene questa costellazione sia stata eliminata dalla lista ufficiale dall’Unione Astronomica Internazionale nel 1922, il nome dello sciame meteorico è rimasto, come tributo a questa parte di storia astronomica. Oggi, le stelle che un tempo formavano il Quadrante Murale fanno parte della costellazione di Boote, ma il fascino e il richiamo delle Quadrantidi restano immutati.

I consigli per godersi lo spettacolo

Per ammirare al meglio le Quadrantidi, gli esperti suggeriscono di allontanarsi dalle città e dall’inquinamento luminoso, scegliendo luoghi rurali o montani. Una sedia reclinabile e una coperta calda renderanno più confortevole l’osservazione, soprattutto considerando le basse temperature di gennaio. Non sono necessari strumenti specifici: le Quadrantidi sono visibili a occhio nudo. Basta un cielo limpido, un pizzico di pazienza e lo spettacolo è assicurato.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.