Dai successi delle startup a guida femminile al progetto per la guida autonoma: apre il padiglione Italia al CES di Las Vegs

Le opportunità più grandi per l’innovazione italiana passano per sentieri poco battuti, tecnologici ma anche umani. È iniziata l’edizione 2025 del CES di Las Vegas, la più grande fiera tech negli Stati Uniti e nel mondo, che vede 46 startup innovative italiane riunite nel padiglione organizzato dall’ICE–Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.

Le attività nel padiglione sono entrate nel vivo ieri, 7 gennaio, con il taglio del nastro, a cui ha partecipato Kinsey Fabrizio, presidente della Consumer Technology Association (CTA), che organizza il CES, assieme al presidente di Agenzia ICE Matteo Zoppas, alla Console generale d’Italia a Los Angeles Raffaella Valentini, e al Trade Commissioner dell’Ufficio ICE di Los Angeles Giosafat Riganò.

Dichiara Matteo Zoppas, presidente di Agenzia ICE: “L’Italia non è solo sinonimo di food, moda e arredamento: il Made in Italy si sta affermando come leader globale nei settori tecnologici più avanzati, come l’elettronica, la life science, la biotecnologia e l’aerospazio e non solo. Nel 2023, queste industrie hanno raggiunto esportazioni per 6,7 miliardi di dollari, con una crescita del 68% nei primi otto mesi del 2024. Questi numeri dimostrano la capacità delle nostre imprese di competere nei mercati internazionali più strategici. Ice supporta questo comparto, anche nella scia degli obiettivi del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in coerenza con la diplomazia della crescita. L’intelligenza artificiale, in particolare, rappresenta un motore di trasformazione cruciale, accelerando lo sviluppo e ridefinendo i paradigmi produttivi e creativi del nuovo Made in Italy. La sua integrazione in settori chiave come sanità, industria, aerospazio e sostenibilità offre nuove opportunità di crescita per le imprese italiane, che stanno dimostrando di essere all’avanguardia anche su questo fronte. L’Agenzia ICE, come infrastruttura di sviluppo commerciale, gioca un ruolo centrale in questo percorso, accompagnando al CES di Las Vegas una delegazione di imprese italiane leader nei settori più innovativi che troveranno spazio nella “Arena Italia”. Il nostro obiettivo in questo contesto è promuovere l’eccellenza tecnologica del Made in Italy e consolidare la presenza italiana sui mercati globali, offrendo alle nostre aziende nuove opportunità di espansione e valorizzazione mettendole lì a contatto con i loro potenziali partner. Allo stesso tempo, l’Italia continua ad attrarre investimenti esteri grazie al lavoro congiunto con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, tramite i quasi 90 uffici ICE all’estero e attraverso la rete diplomatica, dimostrandosi una destinazione privilegiata per i capitali internazionali nei settori dell’innovazione e della sostenibilità. Siamo pronti a rafforzare il posizionamento del nostro Paese come leader tecnologico globale, senza mai perdere di vista il legame unico tra tradizione e innovazione che rende il Made in Italy un modello unico nel mondo“.

Subito dopo il taglio del nastro al via lo “Spritz & Pitch”, il consueto evento di networking che anche quest’anno ha coinvolto più di 300 tra investitori, figure executive di grandi corporate e altri stakeholder internazionali dell’innovazione.

Nel pomeriggio il presidente dell’European Innovation Council (EIC) Jean David Malo è stato ospite di un panel dedicato alle opportunità per la crescita delle startup europee, anticipando il tradizionale appuntamento con l’European Innovation Night, evento di networking organizzato dalla Commissione europea.

A seguire uno sguardo sulla mobilità del futuro: Sergio Savaresi, docente del Politecnico di Milano, ha raccontato i progressi e gli scenari futuri del progetto AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous) dell’Ateneo, assieme a Miriam Gangi di ANFIA (Associazione nazionale filiera industria automobilistica) e a Marco Verna, Trade commissioner dell’ufficio ICE di Chicago. I tre enti, assieme ad AICA (Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature), sono presenti al CES con uno spazio, nell’area dedicata all’automotive, in cui è esposta la Maserati MC20 Cielo equipaggiata dal team di ricercatori del Politecnico con i più avanzati sistemi per la guida autonoma.

Ampio spazio anche all’imprenditoria femminile: a intervenire Alfredo Coppola, fondatore di Prospera Women, realtà della Silicon Valley che riunisce programmi per supportare startup a guida femminile in tutto il mondo, e Grace Park, Ceo di NuLeep. Il panel ha visto coinvolte anche le 14 startup “women-led” del padiglione italiano – numero in netta crescita rispetto alle passate edizioni.

In chiusura di giornata protagonista l’innovazione in ambito medico e veterinario, con la prima delle sessioni di pitch tematiche che vedranno tutte le 46 startup del padiglione presentarsi al pubblico dell’Eureka Park. Una formula tradizionale, per manifestazioni come il CES, arricchita anche quest’anno dalla presenza di startup internazionali che saranno ospiti di tutte le sessioni in arena Italia. Le startup italiane protagoniste della sessione sono state Icarus, Laika, e MIA.

Il padiglione italiano al CES 2025

L’Italia che innova e che disegna le case, le fabbriche, le città e le vite del futuro. Con il claim “Crafting innovation, shaping the future” la missione italiana al CES 2025 racconta un Paese che crea innovazione con cura artigiana, generando sviluppo reale e duraturo.

Il padiglione italiano sorge in Eureka Park, l’area espositiva del CES dedicata alle startup e alle delegazioni nazionali organizzate da diversi Paesi del mondo. Per questa edizione l’Italia è rappresentata da startup provenienti da 14 regioni. Tra le compagini più numerose quella della Regione Sardegna, che,supporta la missione anche a livello istituzionale, così come la Regione Piemonte. Le regioni del Nord annoverano la maggioranza delle startup, ma il Sud è ben rappresentato, con imprese provenienti da Campania, Sicilia, Molise, Puglia e Calabria.

Anche quest’anno, proseguendo la collaborazione iniziata con la prima partecipazione istituzionale strutturata dell’Italia al CES di Las Vegas, partner della missione è l’ente nazionale di ricerca Area Science Park, che ha tenuto la consueta academy dedicata alle startup – un percorso di formazione per insegnar loro come trarre il massimo, in termini di opportunità di business e visibilità, dall’esperienza al CES.

Presente anche Innovit, l’Italian Innovation and Culture Hub di San Francisco. La delegazione è arricchita dalla presenza di grandi corporate come Terna, che attraverso il Terna Innovation Zone di San Francisco porta avanti importanti progetti di innovazione in Silicon Valley anche supportando e investendo in startup, e realtà quali WMF (WeMakeFuture), fiera internazionale certificata sull’Innovazione AI, Tech e Digital, tra i più importanti eventi in Europa per il comparto. Assieme a loro tra i partner anche le imprese tecnologiche ETIES, Liffo, e ContentWise.

Al CES 2025 l’Italia è presente anche nella West Hall del Las Vegas Convention Center, l’area dedicata all’industria automobilistica. L’area espositiva è organizzata dall’Ufficio ICE di Chicago, in collaborazione con ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) e AICA (Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature), e ospiterà la Maserati MC20 Cielo equipaggiata con le più avanzate tecnologie per la guida autonoma dai ricercatori del Politecnico di Milano nell’ambito del progetto AIDA (Artificial Intelligence Driving Autonomous).

Agenzia ICE ha curato la partecipazione italiana al CES 2025 mettendo in campo un ecosistema strutturato di attività per supportare le startup e le aziende presenti. L’Italia è presente al CES con un’area espositiva complessiva di circa 900 mq, divisa tra il padiglione in Eureka Park e lo spazio in West Hall. All’interno del Padiglione è stata realizzata anche un’Area Expo, pensata per ospitare prodotti, prototipi e materiali delle aziende partecipanti, offrendo loro una vetrina privilegiata per interagire con visitatori e potenziali partner.

Elemento centrale del Padiglione è l’Arena Italia, uno spazio dedicato all’organizzazione di un programma strutturato di contenuti per attrarre visitatori. In quest’area si svolgono le sessioni di pitch, Tra le numerose iniziative rivolte proprio alle startup anche il corso di formazione “Road to CES”, progettato per preparare le startup partecipanti ad affrontare con successo l’esperienza fieristica e massimizzare le opportunità offerte dall’evento.

Per ampliare la visibilità delle attività italiane, Agenzia ICE ha collaborato con un’agenzia di PR incaricata di creare e diffondere contenuti su testate italiane e statunitensi, oltre a coordinare il programma di eventi presso l’Arena Italia e gestire i comunicati stampa,In parallelo, un’agenzia di digital marketing ha sviluppato contenuti multimediali per i social media – tra cui video trailer, post e campagne pubblicitarie – sia in preparazione dell’evento che durante lo svolgimento.

Agenzia ICE ha anche promosso azioni mirate verso fondi di investimento e buyer internazionali, tra cui LG Nova, HP Ventures, Bosch e Pegasus Tech Ventures, incentivando la visita al Padiglione italiano e l’incontro diretto con le startup. La collaborazione con padiglioni esterni, come quelli di Hong Kong e Corea, oltre alle numerose delegazioni europee, ha arricchito ulteriormente l’offerta, creando opportunità di pitch e scambio di esperienze tra delegazioni.

Un’attenzione particolare è stata dedicata al supporto delle aziende provenienti da Sardegna e Piemonte, in collaborazione con le rispettive istituzioni regionali, a testimonianza dell’impegno di Agenzia ICE nel valorizzare le eccellenze territoriali italiane anche in un contesto globale.

