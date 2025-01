Arabia Saudita, piogge torrenziali a La Mecca: la città santa colpita da gravi inondazioni | VIDEO

MeteoWeb

La città santa di La Mecca, in Arabia Saudita, è stata colpita da piogge torrenziali che hanno causato gravi inondazioni. Video diffusi sui social media mostrano interi quartieri parzialmente sommersi. Nel quartiere di Al-Awali, a Sud/Est di La Mecca, diverse persone hanno formato catene umane per salvare persone rimaste bloccate. Auto, autobus turistici e detriti sono stati abbandonati per le strade invase dall’acqua.

Le piogge intense, che interessano anche altre regioni come Riyadh e Tabuk, sono previste fino a mercoledì, secondo il Centro Meteorologico Nazionale.

Piogge torrenziali, Arabia Saudita, alluvione a La Mecca

Arabia Saudita, piogge torrenziali a La Mecca

Arabia Saudita, grandinata imbianca Haʼil

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.