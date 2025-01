Argentina, violento temporale e inondazioni a Santa Rosa de Calamuchita | VIDEO

MeteoWeb

Un violento temporale ha colpito la città di Santa Rosa de Calamuchita, in Argentina, causando gravi inondazioni e danni significativi. Con oltre 70 mm di pioggia caduti in breve tempo, le strade si sono trasformate in fiumi, trascinando via veicoli e allagando abitazioni. Le autorità locali, tra cui i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, hanno attivato un Comitato di Crisi per fronteggiare l’emergenza. Secondo Roberto Schreiner, portavoce della Segreteria di Gestione del Rischio Climatico, la situazione è aggravata dall’aumento del livello dei fiumi, tra cui il fiume Santa Rosa.

La provincia di Córdoba rimane sotto allerta gialla per nuove precipitazioni, con previsioni che indicano ulteriori temporali accompagnati da vento forte, grandine e fulmini. Le temperature oscilleranno tra i +19°C e i +31°C.

