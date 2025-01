Argonaut, il primo lander lunare dell’ESA prende forma: un passo verso l’autonomia europea

MeteoWeb

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha firmato un contratto con Thales Alenia Space in Italia per guidare un consorzio europeo di industrie aerospaziali nella costruzione dell’Argonaut Lunar Descent Element, il primo lander lunare dell’ESA. Argonaut dell’ESA rappresenta l’accesso autonomo e versatile dell’Europa alla Luna, sostenendo gli sforzi di esplorazione internazionale sulla superficie lunare. Dall’inizio del prossimo decennio, il veicolo spaziale verrà lanciato in missioni regolari verso la Luna e potrebbe essere utilizzato per fornire infrastrutture, strumenti scientifici, rover, dimostratori tecnologici e risorse vitali per gli astronauti sulla superficie lunare, come cibo, acqua e aria. Argonaut sarà in grado di sopravvivere alle rigorose notti e ai giorni lunari per cinque anni, offrendo una capacità chiave per un’esplorazione lunare sostenibile.

Argonaut è una pietra miliare della strategia di esplorazione lunare di ESA ed è progettato per funzionare perfettamente con il Lunar Link dell’ESA sui sistemi di comunicazione e navigazione Gateway e Moonlight. Argonaut è uno dei contributi europei ai programmi lunari internazionali, in particolare al programma Artemis della NASA e ai servizi commerciali di lander lunari, contribuendo a stabilire una presenza umana permanente e sostenibile sulla Luna.

“La firma del contratto Argonaut è un momento cruciale per le ambizioni di esplorazione lunare dell’Europa”, ha dichiarato Daniel Neuenschwander, Direttore ESA per l’Esplorazione Umana e Robotica. “Questo lander lunare europeo, unico nel suo genere, dimostra la dedizione dell’ESA a far progredire le nostre capacità industriali nell’esplorazione dello spazio profondo. Argonaut consentirà all’Europa di contribuire in modo significativo alle partnership internazionali, aprendo la strada a una presenza umana sostenibile sulla Luna. L’Europa è in viaggio verso la Luna e ha aperto la strada verso l’autonomia europea nell’esplorazione”.

Il core team per lo sviluppo del Lunar Descent Element è composto da Thales Alenia Space in Italia (ilprimo contraente), Thales Alenia Space nel Regno Unito, Thales Alenia Space in Francia e OHB.

L’Argonaut Lunar Descent Element (LDE) sarà consegnato nel 2030 per essere utilizzato per la sua prima missione operativa, ArgoNET, che dovrebbe essere lanciata nel 2031. Il consorzio industriale incaricato di utilizzare il primo elemento Lunar Descent per ArgoNET sarà selezionato entro la fine del 2026, dopo una fase di definizione di successo.

