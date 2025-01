Ariane 6, prima missione commerciale in programma il 26 febbraio

MeteoWeb

La missione commerciale inaugurale di Ariane 6, che trasporterà un satellite per l’osservazione militare, inizialmente prevista per la fine del 2024, poi posticipata a un periodo tra metà febbraio e fine marzo, ora è fissata per il 26 febbraio 2025, come annunciato da Arianespace. Ariane 6 aveva già effettuato un volo di prova nel luglio 2024, segnando il ritorno dell’accesso autonomo dello Spazio per l’Europa, nonostante il fallimento del rientro atmosferico dello stadio superiore al termine della missione.

