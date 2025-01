Artico, scioglimento del permafrost: 5 rischi chiave

MeteoWeb

In uno studio interdisciplinare e transdisciplinare, un team internazionale guidato dall’Università di Vienna e dalla Danish Technical University/Umea University ha esaminato i rischi sociali per le regioni artiche associati allo scioglimento del permafrost: identificati cinque rischi chiave correlati a infrastrutture, trasporti e approvvigionamento, qualità dell’acqua, sicurezza alimentare e salute. Gli scienziati hanno scoperto che lo scioglimento del permafrost ha comportato un rischio maggiore di esposizione a malattie infettive e rilascio di contaminanti, nonché interruzioni delle rotte di approvvigionamento. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista ‘Communications Earth and Environment’.

“Il permafrost artico, che ospita oltre tre milioni di persone – spiegano gli autori – costituisce il fondamento della vita umana ed è una componente cruciale dei sistemi socio-ecologici accoppiati. Il permafrost artico si sta tuttavia riscaldando e disgelando e le proiezioni indicano che la maggior parte di esso si degraderà e scomparirà entro il 2050″.

Lo scioglimento del permafrost comporta vari rischi per l’ambiente artico e per i mezzi di sostentamento delle persone. I terreni di permafrost in crescente scioglimento non solo rappresentano una minaccia globale a causa della CO 2 e del gas metano immagazzinati in essi, ma hanno anche implicazioni di vasta portata per i circa tre milioni di residenti dell’Artico che vivono sui terreni di permafrost. Comprendere questi rischi è fondamentale per una pianificazione politica informata e misure di adattamento.

Lo studio

Per identificare questi rischi, gli scienziati hanno studiato quattro regioni artiche tra il 2017 e il 2023 come parte del progetto “Nunataryuk”: Longyearbyen (Svalbard, Norvegia), il comune di Avannaata (Groenlandia), la regione del Mare di Beaufort, il delta del fiume Mackenzie (Canada) e il distretto di Bulunskiy nella Repubblica di Sakha (Russia). Il team includeva scienziati ingegneristici e fisici, nonché scienziati ambientali, sociali e sanitari.

“L’analisi completa del rischio è stata resa possibile da un intenso scambio con le parti interessate locali e gli scienziati del permafrost e per la prima volta include non solo i processi fisici, ma anche una panoramica completa degli impatti sociali dello scioglimento dei suoli del permafrost”, spiega l’antropologa e co-direttrice dello studio Susanna Gartler dell’Università di Vienna.

Cinque rischi chiave

I ricercatori hanno identificato cinque pericoli chiave interconnessi: guasti alle infrastrutture, interruzione della mobilità e dell’approvvigionamento, riduzione della qualità dell’acqua, sfide per la sicurezza alimentare ed esposizione a malattie e contaminanti. Le infrastrutture nelle aree costiere, lungo i fiumi, nei delta e nelle regioni montuose sono particolarmente a rischio.

Come ha riferito un partecipante allo studio, “ho un campo vicino al fiume. Quest’estate, un grande pezzo di terra vicino alla mia baita si è staccato e si è tuffato nel fiume. È spaventoso“. Alcune erosioni sono lente, ma nelle regioni del delta, grandi pezzi di terra possono staccarsi letteralmente durante la notte.

In termini di salute ed ecosistemi, c’è preoccupazione per i contaminanti provenienti da vecchie vasche di petrolio e gas rilasciati dai terreni in disgelo. Storicamente, l’industria lasciava i rifiuti nel terreno, dando per scontato che i terreni sarebbero rimasti permanentemente congelati, un fatto che ora sta cambiando radicalmente con l’aumento del riscaldamento globale.

In Canada e in altre regioni in cui la popolazione dipende fortemente dalla caccia e dalla pesca, l’erosione influisce anche sulla sicurezza alimentare poiché le capanne di caccia e pesca diventano più difficili da raggiungere, i terreni si trasformano in sabbie mobili e devono essere evitati i crolli da disgelo (un tipo di frana).

A Longyearbyen, alle Svalbard, lo scioglimento del permafrost minaccia anche l’accesso all’acqua potabile, poiché la diga della fonte principale, Isdammen, è costruita su terreno ghiacciato. Questa è una preoccupazione importante per la salute e il benessere della popolazione locale.

Nel progetto di follow-up Illuq, gli scienziati stanno ora studiando il complesso di argomenti correlati al permafrost, alla salute e all’inquinamento.

