Quando l’Artico si spinge a Sud: USA nella morsa del vortice polare, un “assaggio” prima di una rara tempesta

Un’ondata di freddo intenso ha avvolto il Texas e altre regioni del Sud degli Stati Uniti, un “assaggio” prima di una rara tempesta invernale che dovrebbe portare forti nevicate e accumuli di ghiaccio diffusi. Un’ondata di aria artica ha fatto crollare le temperature ben al di sotto della media, interessando le Pianure Settentrionali fino al Maine, con raffiche di vento pericolosamente fredde. Allerte per tempesta invernale sono in vigore per parte del Mid-Atlantic e del New England, mentre intense nevicate effetto lago sono previste nello Stato di New York fino a mercoledì mattina.

Temperature gelide nel Sud degli USA

Le temperature rigide hanno coinvolto il Sud degli USA lunedì, anticipando una tempesta invernale che potrebbe portare neve e pioggia gelata in aree come Texas e Florida settentrionale, che raramente vivono condizioni simili. In Texas, gli aeroporti di Houston hanno annunciato la sospensione delle operazioni a partire da martedì, in previsione delle condizioni meteo avverse. Inoltre, i governatori di Georgia, Louisiana, Mississippi e Alabama hanno dichiarato lo stato di emergenza, con molte scuole già chiuse.

L’accumulo di neve e ghiaccio potrebbe causare interruzioni di corrente e mettere a rischio le coltivazioni sensibili e gli impianti idraulici esposti. Le autorità locali hanno invitato i cittadini a rimanere a casa, poiché le strade ghiacciate potrebbero rendere gli spostamenti estremamente pericolosi. In Louisiana, centri di riscaldamento sono stati predisposti per accogliere le persone senza dimora.

Il ritorno dell’aria artica

Questa ondata di freddo è legata a una perturbazione del vortice polare, una fascia di aria fredda solitamente confinata attorno al Polo Nord. Le temperature sono scese a valori estremamente bassi, con minime che raggiungono -34°C nelle Pianure Settentrionali e sensazioni termiche sotto i -48°C. L’aria gelida si è spinta fino a Oklahoma e Tennessee Valley, creando condizioni climatiche insolite per queste aree.

Nel Midwest, Chicago ha registrato temperature massime di appena -12°C e minime di -20°C. Anche le zone intorno ai Grandi Laghi stanno affrontando freddo intenso, con raffiche di vento che influiscono ulteriormente la percezione del freddo.

Tempesta negli USA, effetti sul traffico aereo

Anche gli spostamenti aerei sono stati compromessi, con oltre 570 voli cancellati negli Stati Uniti entro lunedì pomeriggio e più di 5.800 ritardi.

