Asia, i prezzi del GNL potrebbero spingere il passaggio dal gas al petrolio

Il recente rialzo dei prezzi del GNL, in un contesto di restringimento dei mercati globali in inverno, ha spostato i prezzi di riferimento del GNL asiatico ad un raro premio sui prezzi del Brent, suggerendo che i carburanti derivati ​​dal petrolio oggi sono più competitivi nei termini di costi rispetto al gas naturale. Secondo Bloomberg, questo premio dei prezzi del GNL rispetto al benchmark del greggio Brent potrebbe indurre, nei Paesi asiatici sensibili ai prezzi, il passaggio dal gas al petrolio e ai carburanti derivati ​​dal petrolio. Il benchmark asiatico del GNL, il prezzo di riferimento Giappone-Corea, all’inizio di gennaio è stato scambiato al 22% in più rispetto al Brent su base equivalente di energia. Nella prima settimana del 2025 i prezzi spot del GNL per la consegna nel nord-est asiatico a febbraio sono balzati al massimo in un mese.

Il rialzo dei prezzi del GNL in Asia è stato guidato da un’impennata dei prezzi del gas di riferimento europeo, in un contesto di stoccaggi in rapido esaurimento e della fine dei flussi di transito del gas russo verso l’Europa tramite l’Ucraina.

L’analisi

“La sospensione del flusso di gas russo attraverso l’Ucraina potrebbe comportare una perdita netta per il mercato europeo, rendendo necessarie maggiori importazioni GNL per bilanciare il mercato nel 2025”, ha dichiarato Siamak Adibi, analista della società di consulenza FGE. I prezzi di riferimento del gas in Europa sono aumentati nel primo giorno di negoziazione del 2025, un giorno dopo che i flussi russi verso l’Europa attraverso l’Ucraina si sono interrotti, dopo decenni di consegne tramite gasdotto attraverso la rotta.

La multa dei flussi di gas russo verso l’Europa attraverso l’Ucraina ha alimentato il malessere nel mercato europeo del gas e gli acquirenti hanno aumentato gli acquisti di GNL nelle ultime settimane, facendo salire i prezzi. Con gli stoccaggi europei in rapido esaurimento e ora al di sotto della media quinquennale per questo punto durante la stagione invernale, l’Europa dovrà aumentare l’offerta estera non solo per il consumo di questo inverno, ma anche in primavera e in estate, per riempire gli stoccaggi prima dell’inverno 2025/2026.

