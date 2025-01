Astronauti bloccati sulla ISS, Trump a SpaceX: “riportateli sulla Terra”

MeteoWeb

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto a SpaceX di accelerare il ritorno sulla Terra di 2 astronauti attualmente bloccati sulla Stazione Spaziale Internazionale. La notizia è stata confermata da Elon Musk, amministratore delegato della compagnia spaziale, attraverso un messaggio pubblicato su X. “Lo faremo. È terribile che l’amministrazione di Joe Biden li abbia lasciati lì così a lungo“, ha dichiarato Musk. I due astronauti in questione sono Sunita Williams, 59 anni, e Butch Wilmore, 62 anni, che si trovano a bordo della ISS dal giugno 2024.

Astronauti bloccati sulla ISS, gli imprevisti

Williams e Wilmore sono partiti il 5 giugno dalla Florida a bordo della capsula Starliner di Boeing, nell’ambito della missione Crew Flight Test (CFT). Il loro viaggio, che inizialmente doveva durare poco più di una settimana, si è trasformato in un soggiorno spaziale di durata ben maggiore a causa di problemi tecnici.

Poco prima di giungere alla ISS, infatti, sono state rilevate fughe di elio e malfunzionamenti nei sistemi di propulsione di Starliner. Tali problemi hanno reso impossibile il rientro con la stessa capsula, che è stata successivamente riportata sulla Terra senza equipaggio.

Un lungo soggiorno in orbita

NASA ha annunciato a dicembre che il rientro dei 2 astronauti è previsto non prima della primavera del 2025. La loro permanenza nello Spazio, quindi, potrebbe raggiungere quasi un anno, un periodo decisamente più lungo rispetto a quanto inizialmente pianificato.

Durante una recente conversazione con studenti di un istituto scolastico, Sunita Williams ha condiviso le sue impressioni sulla lunga permanenza nello Spazio. “Ho passato così tanto tempo qui che sto cercando di ricordare come si cammina“, ha detto l’astronauta.

Il rientro con SpaceX

Dopo aver escluso l’utilizzo di Starliner per il rientro, la NASA ha stabilito che gli astronauti torneranno sulla Terra a bordo della capsula Dragon di SpaceX. Sebbene inizialmente fosse stato indicato “non prima della fine di marzo” come periodo per il rientro, la recente sollecitazione da parte di Trump potrebbe accelerare i tempi.

