Astronomia, gli 11 eventi imperdibili del 2025

Il 2025 sarà un anno movimentato nel cielo notturno con spettacoli celesti di tutti i tipi per tutti, molti dei quali possono essere osservati senza bisogno di un telescopio o di percorrere centinaia di chilometri per vederli. Da incontri planetari alle eclissi, ecco i principali eventi astronomici da tenere d’occhio nel 2025.

16 gennaio: opposizione di Marte

A gennaio, Marte raggiungerà l’opposizione, un momento della sua orbita attorno al Sole in cui è più vicino alla Terra. Il Pianeta Rosso sarà visibile per tutta la notte durante ogni notte senza nuvole di gennaio, ma le possibilità per le osservazioni migliori saranno verso la metà del mese. Fedele al suo soprannome, il pianeta apparirà rosso o arancione nel cielo tra un mare di stelle bianche.

17-18 gennaio: congiunzione Venere-Saturno

Venere sarà la pietra angolare di molteplici allineamenti planetari nel 2025, il primo dei quali si svolgerà venerdì 17 gennaio, mentre brillerà fianco a fianco con Saturno. Il duo apparirà alto nel cielo sudoccidentale dopo il tramonto e scivolerà gradualmente verso l’orizzonte prima di tramontare intorno alle 21:00, ora locale. Un bis sarà visibile la notte successiva.

13-14 marzo: eclissi totale di Luna

Per la prima volta dal 2022, un’eclissi lunare totale farà diventare rossa la Luna mentre attraversa l’ombra della Terra. A differenza di un’eclissi solare totale che è visibile solo da una piccola area, la prossima eclissi lunare sarà visibile in tutto il Nord America nella notte di giovedì 13 marzo fino alle prime ore del mattino di venerdì 14 marzo, se il tempo lo permetterà. Una seconda eclissi lunare totale avrà luogo il 7 settembre: sarà visibile solo in Asia e in alcune parti di Europa, Africa e Australia.

Aprile-maggio: 2 sciami di meteore primaverili

Gli sciami di meteore saranno rari durante la prima metà del 2025, ma due raggiungeranno il picco nel cielo primaverile. Le Liridi daranno spettacolo per prime nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 aprile, con un massimo di 20 meteore all’ora. Solo poche settimane dopo, nella notte tra il 3 e il 4 maggio, le Eta Aquaridi raggiungeranno il picco con un massimo di 30 stelle cadenti all’ora.

Luglio-settembre: ammirare il bagliore cosmico della Via Lattea

L’estate è il periodo migliore dell’anno per osservare la Via Lattea, ma gli osservatori dovranno recarsi in una zona buia, lontana dall’inquinamento luminoso causato dall’uomo, per vedere il debole bagliore della galassia. Gli esperti raccomandano di osservare le stelle nelle notti intorno alla Luna nuova, poiché è il momento in cui il cielo è più buio. Nel 2025, le lune nuove durante l’estate cadranno il 25 giugno, il 2 luglio, il 23 agosto e il 21 settembre.

12 agosto: congiunzione Giove-Venere

Martedì 12 agosto, avverranno due spettacoli celesti. Il primo evento sarà visibile prima dell’alba e presenterà i due pianeti più luminosi del cielo: Venere e Giove. L’abbinamento sarà facile da vedere senza un telescopio, con i pianeti che sembreranno separati da circa la larghezza di un mignolo teso a distanza di un braccio.

12-13 agosto: pioggia di meteore delle Perseidi

Ore dopo la congiunzione Giove-Venere, la popolare pioggia di meteore delle Perseidi, in genere una delle migliori dell’anno, raggiungerà il picco. In condizioni ideali, gli osservatori possono contare fino a 100 stelle cadenti all’ora, ma quest’anno le frequenze orarie non saranno così elevate, poiché una Luna quasi piena brillerà luminosa nella notte tra il 12 e il 13 agosto. Le meteore saranno comunque visibili osservando le aree più scure del cielo dove la Luna non è visibile.

19 agosto: Venere, Giove e la Luna crescente

Per la terza volta nell’anno, Venere sarà la base per un allineamento planetario, poiché brillerà con Giove e la Luna crescente prima dell’alba di martedì 19 agosto. Il trio sarà facile da individuare nel cielo orientale circa una o due ore prima dell’alba. I tre oggetti celesti saranno di nuovo visibili la mattina seguente, sebbene la Luna sarà molto più vicina a Venere.

21 settembre: opposizione di Saturno

A settembre, Saturno sarà al centro della scena nel cielo e brillerà più che in qualsiasi altro momento dell’anno. Il pianeta raggiungerà l’opposizione il 21 settembre, più o meno nel periodo in cui è più vicino alla Terra, ma qualsiasi notte senza nuvole sarà ottimale per individuare il pianeta dopo il tramonto. Saturno è abbastanza luminoso da essere visto a occhio nudo, ma usando un telescopio di medie dimensioni si potranno ammirare i suoi famosi anelli.

6-7 ottobre: ​​Superluna del Raccolto

Ottobre vedrà la prima di tre superlune consecutive, che apparirà leggermente più grande e un po’ più luminosa rispetto alle altre lune piene all’inizio dell’anno. La prima Superluna sarà anche la “Luna del Raccolto” (Harvest Moon), il soprannome dato alla Luna piena che sorge più vicina all’equinozio di settembre. Il risultato sarà una “Superluna del Raccolto”.

13-14 dicembre: Pioggia di meteore delle Geminidi

Uno degli spettacoli di stelle cadenti migliori dell’anno si svolgerà nella notte tra il 13 e il 14 dicembre, quando le Geminidi raggiungeranno il picco. Gli esperti affermano che il 2025 sarà un anno particolarmente propizio per questo sciame meteorico, poiché si verificherà in una notte senza Luna, consentendo agli osservatori delle stelle di vedere fino a 120 stelle cadenti all’ora.

