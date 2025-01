Attacchi di hacker filorussi ai siti di Ministeri ed istituzioni italiane

MeteoWeb

In atto attacchi degli hacker filorussi Noname057(16) ai siti di ministeri ed istituzioni italiane. Si tratta di azioni Ddos (Distributed denial of service) che stanno provocando disagi ed interruzioni temporanee dei servizi. Al lavoro il team del CSIRT dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, che sta supportando gli enti colpiti nel ripristino delle funzionalità. Tra i siti attaccati, i ministeri di Esteri, Infrastrutture e Trasporti, Consob, Carabinieri, Marina, Aeronautica, nonché aziende del trasporto pubblico locale come l’Atac di Roma, l’Amat di Palermo, l’Amt di Genova.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.