Attacco missilistico russo, colpita la città natale del presidente: almeno 4 morti

MeteoWeb

E’ di almeno quattro morti il bilancio di un attacco missilistico russo che ha colpito Kryvyi Rih, nel sudest dell’Ucraina, città natale del presidente Volodymyr Zelensky. Secondo le notizie diffuse via Telegram dal governatore della regione di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, altre sette persone sono rimaste ferite, quattro delle quali sono state trasportate in ospedale. Danneggiati un edificio scolastico e diversi palazzi. Per lunedì è stato proclamato il lutto cittadino.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.