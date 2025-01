Atterraggio d’emergenza per volo United Airlines, 38 feriti | VIDEO

MeteoWeb

Almeno 38 persone sono rimaste ferite, 3 delle quali in modo grave, a seguito di un atterraggio d’emergenza di un aereo della United Airlines a Lagos, la capitale commerciale della Nigeria. La notizia è stata diffusa dall’Autorità Federale degli Aeroporti nigeriana. Il velivolo, un Boeing 787-800, era partito dall’aeroporto internazionale Murtala Muhammed di Lagos alle 23:59 ora locale, con destinazione Washington. Durante il volo, mentre sorvolava lo spazio aereo della Costa d’Avorio, l’aereo ha dovuto invertire la rotta e ha effettuato un atterraggio d’emergenza circa 3 ore e 20 minuti dopo. A bordo 245 passeggeri e 11 membri dell’equipaggio. Un portavoce di United Airlines, Leslie Scott, ha dichiarato alla CNN che l’incidente non è stato causato da turbolenze e che la compagnia sta collaborando con le autorità aeronautiche degli Stati Uniti e della Nigeria per chiarire la dinamica dei fatti.

