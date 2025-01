Auguri di Buona Epifania, la Befana sta arrivando! Le IMMAGINI più belle e FRASI divertenti

MeteoWeb

Buona Epifania 2025! La Befana è ormai arrivata e, come da tradizione, ha portato con sé dolci e carbone, facendoci vivere l’atmosfera magica di questa giornata speciale. È quindi il momento perfetto per fare i migliori auguri per il 6 gennaio, una data che segna la chiusura del periodo natalizio e celebra l’antica figura della Befana. Questa festa, così amata da grandi e piccini, è l’occasione per riflettere sulla bellezza delle tradizioni e prepararci con entusiasmo a un nuovo inizio, perché, come ogni anno, l’Epifania “tutte le feste porta via!”

Buona Epifania, la Befana sta arrivando, ecco IMMAGINI e FRASI per gli Auguri

Per fare auguri divertenti, ma anche significativi, proponiamo una selezione di immagini nuove e gif (gallery in alto), ma anche tante frasi (di seguito) da inviare alle persone care per augurare una Buona Epifania 2025.

Che la magia della Befana porti pace, dolcezza e tanta felicità a te e alla tua famiglia. Buona Epifania!

In questa giornata speciale, ricorda che ogni piccolo gesto d’amore può illuminare l’anno che ci attende. Buona Epifania!

L’Epifania segna un nuovo inizio: che sia per te un anno di gioia e serenità. Auguri di cuore!

Come i Re Magi seguirono la stella, segui i tuoi sogni e realizza i tuoi desideri. Buona Epifania!

Che la Befana ti porti non solo dolci, ma anche tanta fortuna e un sorriso per ogni giorno a venire.

Stanotte ho sentito uno strano rumore… Eri tu? Buona Festa della Befana!

Finalmente oggi è il tuo giorno! Pronta per il volo? Buona Festa della Befana!

“Hai già lucidato la scopa? Non dimenticare il casco! Buona Festa della Befana!”

Dolci o carbone, che importa? L’importante è vivere questa giornata con un sorriso. Buona Epifania!

L’Epifania tutte le feste porta via, ma non la voglia di sorridere! Tanti auguri!

Buona Epifania! Che sia una giornata piena di magia, dolcezza e bei ricordi.

Che la scopa della Befana ti porti via le preoccupazioni e lasci spazio solo alla felicità. Auguri di cuore!

