Scoperto in Australia il più grande ragno a imbuto del mondo, è uno dei più letali

Un enorme e mortale ragno dalla ragnatela a imbuto è stato consegnato a un parco di rettili in Australia, dove il personale ha dichiarato che si trattava del più grande del suo genere che avessero mai visto. Opportunamente chiamato Hemsworth, il ragno si estende per 9,2 centimetri da piede a piede, secondo l’Australian Reptile Park, superando il record stabilito dal precedente più grande del parco, Hercules, che misurava 7,9 centimetri ed è stato donato nel gennaio 2024. “Hemsworth, è diverso. È il ragno più grande”, ha detto la custode dei ragni del parco, Emma Teni, in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale.

Il ragno prende il nome dai fratelli Hemsworth, Chris, Liam e Luke, tra gli attori australiani più noti di Hollywood. “Questo ragno era così grande rispetto ai suoi simili che mi ha ricordato Chris Hemsworth e i suoi fratelli, e quanto fossero più grandi della persona media”, ha detto Teni alla CNN. Il ragno Hemsworth è stato consegnato in uno dei punti di raccolta del parco a Newcastle, una città costiera a circa 120 chilometri a nord di Sydney.

Secondo l’Australian Museum, la lunghezza media del corpo di un ragno a imbuto è compresa tra 1 e 5 centimetri; i ragni maschi sono solitamente più piccoli delle femmine. “Siamo abituati a ricevere in dono al parco ragni a imbuto piuttosto grandi, ma ricevere un ragno a imbuto maschio così grande è come vincere il jackpot“, ha detto Teni. Le zanne di Hemsworth saranno ora “munte” per estrarre il veleno, che verrà trasformato in un antidoto salvavita. Solo i ragni a imbuto maschi vengono munti, poiché sono circa sei volte più velenosi delle femmine.

Le ragnatele a imbuto, la cui specie più pericolosa vive a Sydney e nei dintorni, sono note per il loro veleno mortale e ad azione rapida. Prima che l’antidoto fosse introdotto nel 1981, 13 persone morirono a causa di morsi di ragnatele a imbuto. Da quando è stato introdotto, non si sono verificati decessi.

Il parco invita i residenti di Sydney e delle zone limitrofe all’inizio di ogni stagione riproduttiva a prestare attenzione e a raccogliere con attenzione e calma sia il ragno dalla tela a imbuto sia le sue uova se ne avvistano uno, in modo da poterle utilizzare per preparare un antidoto. Nonostante le sue dimensioni, Hemsworth non è affatto il tipo di ragno più grande in Australia.

