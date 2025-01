Le auto preferite dalle giovani famiglie, lo studio: in testa c’è un modello Tesla

MeteoWeb

Compare the Market Australia ha considerato in un nuovo studio 34 delle auto più vendute in Australia, negli Stati Uniti e in Europa dalle giovani famiglie. I dati hanno rivelato che i marchi automobilistici Tesla e Toyota dominano la classifica, con i modelli Model 3, Corolla, RAV4 e Model Y tutti nelle prime cinque posizioni. La Model 3 è risultata al primo posto nell’indice, grazie ai bassi costi di manutenzione e ad una bassa probabilità di incorrere in riparazioni importanti in ogni parametro analizzato. La Toyota Corolla e la RAV4 si sono classificate rispettivamente seconda e terza in classifica. La Corolla è al secondo posto principalmente a causa dei suoi bassi costi di manutenzione.

La RAV4 è il secondo modello più venduto sia in Australia che negli Stati Uniti. I suoi costi di manutenzione relativamente bassi hanno aiutato questo SUV adatto alle famiglie ad ottenere un punteggio elevato nell’indice finale. Tesla ha piazzato due modelli in posizioni di rilievo nella classifica; anche la Model Y si è posizionata al verso il vertice, distinguendosi come l’auto più sicura in assoluto. Quest’ultima ha ottenuto ottimi risultati, posizionandosi in cima sia nella categoria generale della sicurezza che nella categoria Safety Assist.

Le dichiarazioni

Il Direttore Generale di Compare the Market per l’Assicurazione Generale, Adrian Taylor, sottolinea l’importanza di considerare i premi dell’assicurazione auto durante l’acquisto di un nuovo veicolo. “Acquistare una nuova auto può essere un momento emozionante, ma oltre al prezzo di acquisto, è importante ricordarsi di includere l’assicurazione auto nei propri calcoli”, ha affermato Taylor.

“Con i SUV che stanno emergendo come veicoli di scelta per le famiglie, è facile dimenticare che questo tipo di veicoli richiede generalmente premi assicurativi più alti. Anche altri tipi di modelli, come quelli ibridi ed elettrici, possono comportare premi assicurativi differenti. L’affidabilità del veicolo gioca un ruolo importante nei premi assicurativi. I modelli più affidabili infatti spesso registrano premi più bassi rispetto a quelli più soggetti a guasti. Indipendentemente dal veicolo che si acquista o si possiede, è sempre importante confrontare regolarmente le assicurazioni per trovare una polizza adatta alle proprie esigenze e a quelle della propria famiglia”.

