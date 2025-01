Autobus si ribalta nel Donetsk in condizioni meteorologiche avverse: almeno 3 morti

MeteoWeb

Almeno tre persone sono rimaste uccise e 27 ferite per il ribaltamento di un autobus nell’est dell’Ucraina occupato dalla Russia. Secondo la ricostruzione della autorità locali, l’autobus, che trasportava 37 persone, si stava dirigendo dalla città di Krasnodar, nel sud della Russia, verso la città occupata di Donetsk, quando si è ribaltato mentre attraversava la città di Ilovaisk. Si ritiene che sia stato un errore umano a causare l’incidente, in cui sono rimasti feriti anche quattro minorenni. L’autista viaggiava in condizioni meteorologiche avverse, ha perso il controllo dell’autobus ed è uscito di strada, hanno dichiarato i funzionari locali.

