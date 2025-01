Aviaria, “il virus sta mutando”: l’allarme da uno studio USA

MeteoWeb

Uno dei primi ceppi di influenza aviaria isolati da un essere umano in Texas mostra una costellazione unica di mutazioni che gli consentono di replicarsi più facilmente nelle cellule umane e di causare una malattia più grave nei topi rispetto a un ceppo riscontrato nei bovini da latte. È quanto riferiscono i ricercatori del Texas Biomedical Research Institute (Texas Biomed) in uno studio pubblicato sulla rivista Emerging Microbes & Infections. La scoperta mette in luce una preoccupazione fondamentale riguardo ai ceppi H5N1 dell’influenza aviaria attualmente in circolazione negli Stati Uniti: la velocità con cui il virus può mutare quando viene introdotto in un nuovo ospite.

La diffusione negli USA

Naturalmente presente negli uccelli selvatici e letale nei polli, l’H5N1 si è diffuso in un’ampia varietà di mammiferi e ha iniziato a infettare le mucche da latte per la prima volta nella primavera del 2024. All’inizio del 2025, l’epidemia si era diffusa attraverso mandrie in più stati degli Stati Uniti e aveva infettato decine di persone, per lo più lavoratori agricoli.

Finora, la maggior parte delle persone infette ha manifestato una lieve malattia e infiammazione agli occhi e il virus non si sta diffondendo tra le persone. Il primo decesso per H5N1 negli Stati Uniti è stato segnalato a gennaio 2025 a seguito dell’esposizione a polli infetti.

Lo studio

“Il tempo stringe perché il virus si evolva per infettare più facilmente e potenzialmente trasmettersi da uomo a uomo, il che sarebbe una preoccupazione“, ha affermato il professore di biomedicina del Texas Luis Martinez-Sobrido, Ph.D., il cui laboratorio è specializzato in virus influenzali e studia l’H5N1 dall’inizio dell’epidemia l’anno scorso.

Il team ha sviluppato strumenti specializzati e modelli animali per testare vaccini profilattici e antivirali terapeutici. “Ci sono nove mutazioni nel ceppo umano che non erano presenti nel ceppo bovino, il che suggerisce che si sono verificate dopo l’infezione umana“, ha affermato il Dottor Martinez-Sobrido.

Negli studi sui topi, hanno scoperto che rispetto al ceppo bovino, il ceppo umano si replicava in modo più efficiente, causava una malattia più grave ed era presente in quantità molto maggiori nel tessuto cerebrale.

Hanno anche testato diversi farmaci antivirali approvati dalla FDA per vedere se fossero efficaci contro entrambi i ceppi virali nelle cellule. “Fortunatamente, le mutazioni non hanno influenzato la suscettibilità agli antivirali approvati dalla FDA”, ha affermato lo scienziato Ahmed Mostafa Elsayed, Ph.D., primo autore dello studio.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.