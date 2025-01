Bambino di 9 anni intossicato da formaggio a latte crudo: lotto ritirato in Trentino

MeteoWeb

Un bambino di 9 anni è rimasto intossicato da un’infezione intestinale per aver mangiato un pezzo di un formaggio tipico del Trentino. A segnalarlo oggi il Dipartimento di prevenzione di Apss (Azienda prevenzione per i servizi sanitari) di Trento che, tramite un’indagine epidemiologica, è risalita al lotto del formaggio tipico locale che è stato prontamente ritirato dal commercio. Trattandosi di un formaggio a latte crudo che non ha subito trattamenti termici come bollitura o pastorizzazione, spiega il Dipartimento prevenzione, può contenere germi patogeni che possono comportare un rischio per la salute per i bambini di età inferiore a 10 anni, per le donne in gravidanza e per le persone con depressione del sistema immunitario.

A novembre scorso con un altro formaggio trentino a latte crudo, era rimasta intossicata una bambina di un anno di Cortina d’Ampezzo: il formaggio era contaminato dal batterio escherichia coli. Sulla vicenda le procure di Belluno e di Trento hanno aperto un fascicolo.

