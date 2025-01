Bassa umidità e venti di Santa Ana, nuovo allarme incendi a Los Angeles

MeteoWeb

La California meridionale si prepara ad affrontare condizioni meteo particolarmente difficili, con venti forti e rischio crescente di incendi. Quest’allerta arriva a meno di 2 settimane dall’inizio degli incendi devastanti che hanno causato la morte di almeno 27 persone e distrutto migliaia di abitazioni. Il National Weather Service (NWS) ha emesso un avviso per “situazione particolarmente pericolosa” per alcune zone di Los Angeles e Ventura, valido da lunedì pomeriggio fino a martedì mattina, a causa dell’umidità estremamente bassa e dei venti distruttivi di Santa Ana. Le raffiche di vento potrebbero raggiungere i 113 km/h lungo la costa e addirittura 160 km/h nelle zone montuose e sulle colline circostanti.

Le condizioni avverse che aumentano il rischio di incendi potrebbero durare fino a giovedì. Secondo Rich Thompson, meteorologo del National Weather Service, la situazione è particolarmente critica poiché la regione non ha ricevuto piogge significative dal mese di aprile.

Inoltre, è stato emesso un ulteriore avviso per incendi per le comunità della California meridionale che si estendono fino a San Diego, con raffiche di vento fino a 97 km/h previste per lunedì e martedì. I residenti sono stati esortati a prendere precauzioni per prepararsi a eventuali evacuazioni, come la preparazione di kit di emergenza e il mantenimento del carburante nei veicoli almeno a metà serbatoio. Emesso anche un avviso per polveri e cenere, in quanto i forti venti potrebbero disperdere la cenere proveniente dalle zone già interessate dagli incendi.

Questo scenario di rischio elevato arriva mentre i vigili del fuoco continuano a combattere 2 importanti incendi nella zona di Los Angeles: gli incendi di Palisades ed Eaton, che dal loro inizio, il 7 gennaio hanno distrutto più di 14mila strutture. Ad oggi, l’incendio di Palisades è stato contenuto al 52% e quello di Eaton all’81%, secondo quanto riportato dai responsabili del settore antincendio. Nonostante i progressi nel fronte di contenimento, persiste la preoccupazione per le aree interne degli incendi, che continuano a bruciare, come ha spiegato Dan Collins, portavoce dell’incendio di Palisades.

Il governatore della California, Gavin Newsom, ha dispiegato mezzi antincendio, aerei per il rilascio d’acqua e squadre di intervento in tutta la regione per garantire una rapida risposta in caso di nuovi focolai.

Nel frattempo, le stime dei danni per gli incendi di Palisades ed Eaton continuano ad aumentare, con gli ispettori in campo per verificare gli edifici danneggiati.

